Cornet qualifiée elle aussi

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)

1er tour

Cornet (FRA) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5

Garcia (FRA)

Burel (FRA, WC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1

Tan (FRA, WC)

Clara Burel est en grande forme.Un mois et demi après avoir quitté d'entrée le tournoi de Bogota, la jeune joueuse de 20 ans a expédié son premier match sur la terre battue alsacienne.que la jeune Française (89eme) et membre du Top 100, contrairement à son bourreau du jour. Une belle performance pour Burel, qui n'avait plus franchi le premier tour dans un tournoi WTA depuis son très beau parcours (défaite en quarts de finale contre Fiona Ferro) en salle à Lyon de mars dernier, avec notamment à son actif un exploit d'entrée face à Alizé Cornet.Il en faudra un autre à la Bretonne au 2eme tour à Strasbourg si elle se retrouve, comme on peut le penser, face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 34eme dans la hiérarchie et tête de série numéro 3 en Alsace cette semaine.si la Polonaise s'impose contre Hibino. La Niçoise, qui n'avait plus atteint le deuxième tour depuis Charleston début avril (défaite en 8emes contre Jabeur sur la terre battue américaine), aDans le premier set, la Française s'est fait peur après avoir mené 3-0. Dans le deuxième, c'est elle qui a comblé un break de retard pour renverser la sœur jumelle de Karolina Pliskova.Andreescu (CAN, n°1) - QQ - QV.Williams (USA) - Cirstea (ROU)Doi (JAP) - Zhang (CHN, n°6)Putintseva (KAZ, n°4) - Peterson (SUE)Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)Hibino (JAP) - Linette (POL, n°8)Krejcikova (RTC, n°5) - Q- Diyas (KAZ)Davis (USA) - Alexandrova (RUS, n°3)Rogers (USA, n°7) - McHale (USA)Q - QVan Uytvanck (BEL) -Rus (PBS) - Pegula (USA, n°2)