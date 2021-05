WTA - Strasbourg : Burel battue, Tan abandonne

The No.3 seed sails through in Strasbourg ⛵️



Tan et Teichmann jettent l'éponge

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Quarts de finale

Garcia (FRA)

Huitièmes de finale

Cornet (FRA)

Garcia (FRA)



Burel (FRA, WC)

Tan (FRA, WC)

1er tour

Cornet (FRA)

Dodin (FRA, Q)

Garcia (FRA)

Burel (FRA, WC)

Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Tan (FRA, WC)

Clara Burel ne verra pas les quarts de finale du tournoi de Strasbourg. La Française de 20 ans (146eme), invitée par les organisateurs, n'a rien pu faire contre la tête de série n°3 et 33eme mondiale Ekaterina Alexandrova, qui s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h10.Elle a pourtant mené 3-2, service à suivre, dans le premier set, profitant des nombreuses fautes directes de la Russe, notamment en coup droit, mais Alexandrova s'est bien reprise et a enchaîné quatre jeux de suite. Dans le deuxième, les deux joueuses se sont breakées mutuellement dans les deux premiers jeux, puis la Russe s'est envolée pour mener 5-1, et conclure un peu plus tard.L'aventure est également terminée pour la deuxième Française en lice ce mercredi, Harmony Tan. La joueuse de 23 ans, 151eme mondiale, a été contrainte d'abandonner, pour raisons médicales, alors qu'elle était menée 6-1, 1-1 contre la Néerlandaise Arantxa Rus (64eme).Si elle ne souffre pas trop, elle va désormais disputer Roland-Garros, où elle bénéficie d'une invitation. Avant Tan, une autre joueuse avait dû arrêter son huitième de finale : après s'être tordu la cheville dès le début de match, la Suissesse Jil Teichmann a abandonné à 0-2 contre la Kazakhe Yulia Putintseva, 43eme mondiale et tête de série n°4.bat Andreescu (CAN, n°1) : forfaitPutintseva (KAZ, n°4) - Linette (POL, n°8)Krejcikova (RTC, n°5) ou- Alexandrova (RUS, n°3)Rogers (USA, n°7) ou Niemeier (ALL, Q) - Rus (PBS)bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandonbat: 7-6 (2), 3-0 abandonKrejcikova (RTC, n°5) -bat: 6-3, 6-4Rogers (USA, n°7) - Niemeier (ALL, Q)bat: 6-1, 1-1 abandonbat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0bat: 6-3, 3-0 abandonbat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1bat Davis (USA) : 6-1, 7-5bat McHale (USA, LL) : 7-5, 6-7 (6), 7-5batbat Van Uytvanck (BEL) : 6-4, 6-4bat Pegula (USA, n°2) : 6-4, 6-4