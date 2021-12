WTA : Stosur va dire stop

Stosur victorieuse du dernier US Open en double

C’est bientôt la fin pour Samantha Stosur ! Ce mercredi, l’Australienne de 37 ans a annoncé que l’Open d’Australie serait le dernier tournoi auquel elle participerait en simple, puis qu’elle arrêterait le double à la fin de la saison 2022. « Je suis si excitée de très reconnaissante de jouer mon 20eme Open d’Australie dans quelques semaines », écrit l’actuelle 16eme mondiale en double et 382eme en simple sur ses réseaux sociaux. Un grand merci à la Fédération australienne pour m'avoir donné cette opportunité de terminer ma carrière en simple lors de mon Grand Chelem à domicile.e suis sûr que ce sera un mélange d'émotions mais je ne voudrais pas qu'il en soit autrement car j'ai toujours pensé que je finirais ma carrière en Australie. Je prévois cependant de jouer le reste de l'année en double mais cela clôturera le premier chapitre de ma carrière », conclut celle qui est maman depuis juillet 2020, sa compagne ayant donné naissance à une petite fille.Professionnelle depuis 1999, Samantha Stosur a attendu dix ans pour remporter son premier tournoi en simple, à Osaka en 2009, mais elle en a gagné huit autres ensuite, et notamment l’US Open 2011 en battant Serena Williams en finale, l'année où elle a atteint le 4eme rang mondial.Longtemps partenaire de l’Américaine Lisa Raymond en double, elle a remporté 28 titres et joué 15 finales. Samantha Stosur a décroché quatre titres du Grand Chelem en double : l’US Open 2005 et Roland-Garros 2006 avec Lisa Raymond, et l’Open d’Australie 2019 et l’US Open 2021 avec Shuai Zhang. C’est avec la Chinoise qu’elle espère encore briller en 2022, et pourquoi pas ajouter un nouveau Majeur à son palmarès.