WTA - St-Petersbourg : Rybakina et Kvitova à la trappe, Ostapenko passe

ST-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur indoor, 614 491€)

2eme tour

1er tour

Cornet (FRA)

Ce jeudi, le tournoi WTA de St-Petersbourg a perdu deux sérieuses outsiders. Tout d'abord, la Kazakhe Elena Rybakina, tête de série numéro 3, malade et contrainte au forfait, laissant ainsi la voie des quarts de finale ouverte à la Tchèque Tereza Martincova. Cette dernière bénéficiera d'un avantage fraîcheur non négligeable contre la Roumaine Irina Begu. Et elle en aura besoin face à une concurrente qui a giflé la tête de série numéro 6, Petra Kvitova (6-4, 6-0) en 1h10. En revanche,pour rejoindre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich en quart. Celle-ci s'est défaite, tout en maîtrise, de la Roumaine Jaqueline Adina Cristian en deux manches et 1h13 (6-2, 6-3).bat Alexandrova (RUS) : 6-2, 6-4bat Martic (CRO) : 6-4, 3-6, 6-2bat Rybakina (KAZ, n°3) : forfaitbat Kvitova (RTC, WC, n°6) : 6-4, 6-0bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-2bat Cristian (ROU) : 6-2, 6-3bat Juvan (SLO, Q) : 6-1, 7-6 (2)bat Cirstea (ROU) : 6-4, 7-5bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-4bat Giorgi (ITA): 6-2, 1-6, 6-2bat Rakhimova (RUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4bat: 3-6, 6-2, 6-4bat Gracheva (RUS, Q) : 6-2, 6-1bat Zvonareva (RUS, WC) : 2-6, 6-1, 6-4bat Zhang (CHN) : 6-3, 6-1bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-1bat Wang (CHN, WC) : 6-1, 6-4bat Peterson (SUE, Q) : 7-6 (5), 6-2bat Linette (POL) : 7-5, 4-6, 6-4bat Pera (USA, LL) : 7-6 (3), 6-4bat Kudermetova (RUS) : 6-2, 4-6, 7-6 (5)bat Van Uytvanck (BEL) : 4-6, 6-4, 6-3bat Vondrousova (RTC) : 7-5, 3-6, 6-4bat Teichmann (SUI) : 6-3, 1-6, 6-3