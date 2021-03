WTA - St-Pétersbourg : Ostapenko n'a pas traîné

No crimes, just punishment from @JelenaOstapenk8 in St. Petersburg 📖



C'est parti pour le tournoi de St-Pétersbourg ! Trois matchs se déroulaient ce lundi, et ils ont notamment vu la victoire de la tête de série n°6, Jelena OstapenkoLa Lettone a servi 4 aces et 66% de premières balles, a réussi 26 coups gagnants et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Elle a pris le service adverse à 0-0 et 4-1 dans le premier set et à 1-1 et 4-2 dans le deuxième pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale. Ça passe également pour la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich et la Russe Vera Zvonareva. L'ancienne n°2 mondiale (en 2010), âgée de 36 ans et désormais 145eme, sera l'adversaire de Fiona Ferro, tête de série n°3 et exemptée de premier tour.- ByeVoegele (SUI) - Martincova (RTC)Siniakova (RTC) - Flipkens (BEL)Gasparyan (RUS, WC) -- Byebat Rodionova (AUS, Q) : 6-1, 6-3Zavatska (UKR) - Gasanova (RUS, Q)Buyukakçay (TUR, LL) - Pavlyuchenkova (RUS, n°5)bat Badosa (ESP) : 6-2, 6-2Cristian (ROU, Q) - Lapko (BIE)Wang (CHN, Q) - Tomova (BUL)- ByeKasatkina (RUS, n°8) - Tauson (DAN, Q)bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-2, 6-1Mishina (RUS, WC) - Rakhimova (RUS, Q)- Bye