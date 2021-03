WTA - St-Pétersbourg : Mladenovic s'est écroulée

Victorieuse du tournoi de St-Pétersbourg en 2017 et finaliste en 2018, Kristina Mladenovic ne réitérera pas sa performance en 2021, loin de là ! La Française, tête de série n°7 en Russie, a en effet été éliminée dès le premier tour par la 126eme mondiale, Margarita Gasparyan, qu'elle avait pourtant battue 6-4, 6-2 à Lyon il y a deux semaines. Mais la joueuse invitée par les organisateurs a pris une éclatante revanche, en s'imposant 6-7, 6-1, 6-1 en 2h35. La Française est parvenue à arracher le premier set 7-1 au tie-break, après avoir manqué trois balles de set un peu plus tôt, à 5-4 0-40. Mais elle s'est ensuite complètement écroulée, après s'être pourtant procurée deux balles de break d'entrée de deuxième set. "Kiki", plombée par son service (17 balles de break à sauver pendant ce match, 7 breaks concédés), n'a plus inscrit que deux jeux lors des deux dernières manches ! Une défaite cuisante pour la n°55 mondiale, qui va désormais prendre le chemin des Etats-Unis, avec les tournois de Miami et Charleston au programme.

La série de Tauson s'arrête

L'impressionnante série de victoires de Clara Tauson a pris fin ce mardi. Victorieuse de ses quatorze derniers matchs (elle a remporté le trophée au tournoi ITF d'Alterkirchen puis au tournoi WTA de Lyon, avant de franchir le cap des qualifications à St-Pétersbourg), la Danoise de 18 ans (96eme mondiale) s'est inclinée contre la tête de série n°8, Daria Kasatkina. La Russe s'est imposée 6-4, 7-6 en 1h55, dans un match marqué par onze breaks. Elle a notamment remporté le tie-break 7-0.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur intérieur, 473 118€)

Tenante du titre : Kiki Bertens (PBS)



1er tour

Alexandrova (RUS, n°1) - Bye

Voegele (SUI) - Martincova (RTC)

Siniakova (RTC) bat Flipkens (BEL) : 6-1, 6-2

Gasparyan (RUS, WC) - Mladenovic (FRA, n°7)



Ferro (FRA, n°3) - Bye

Zvonareva (RUS, WC) bat Rodionova (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Zavatska (UKR) - Gasanova (RUS, Q)

Buyukakçay (TUR, LL) - Pavlyuchenkova (RUS, n°5)



Ostapenko (LET, n°6) bat Badosa (ESP) : 6-2, 6-2

Cristian (ROU, Q) bat Lapko (BIE) : 6-7 (3), 6-4, 2-1 abandon

Wang (CHN, Q) bat Tomova (BUL) : 6-1, 5-7, 7-5

Kuznetsova (RUS, n°4) - Bye



Kasatkina (RUS, n°8) bat Tauson (DAN, Q) : 6-4, 7-6 (0)

Sasnovich (BIE) bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-2, 6-1

Rakhimova (RUS, Q) bat Mishina (RUS, WC) : 6-1, 6-7 (2), 6-1

Kudermetova (RUS, n°2) - Bye