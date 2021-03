WTA - St-Pétersbourg : Les Russes au sommet

Rolling back the years 👏



Le tennis féminin russe vit une semaine de rêve à St-Pétersbourg, avec la présence de sept de ses représentantes en quarts de finale, la huitième qualifiée étant la Roumaine Jaqueline Cristian. Elles seront donc au moins trois en demi-finales, et on connait déjà le nom des deux premières : Margarita Gasparyan et Vera Zvonareva, deux joueuses invitées par les organisateurs.Elle s'est imposée 6-2, 7-5 en 1h20, dans un match où elle a déroulé dans le premier set, en breakant à 1-0 et 5-2, avant de galérer un peu plus dans le deuxième. En effet, elle a perdu trois fois son service, mais a également pris trois fois le service de son adversaire. Gasparyan s'est même procurée une balle de match à 5-3, mais a finalement dû attendre 6-5 pour conclure. Elle sera opposée pour une place en finale à Vera Zvonareva, n°2 mondiale il y a onze ans et désormais 145eme à 36ans, qui a éliminé la qualifiée Anastasia Gasanova (241eme) sur le score de 6-3, 6-1 en 1h24. L'ancienne finaliste de Wimbledon et de l'US Open en 2010 a breaké à 3-3 et 5-3 dans le premier set, puis à trois reprises dans le deuxième set après avoir été menée 1-0. Il lui a tout de même fallu cinq balles de match pour conclure.bat Alexandrova (RUS, n°1) : 6-2, 7-5bat Gasanova (RUS, Q) : 6-3; 6-1Cristian (ROU, Q) - Kuznetsova (RUS, n°4)Kasatkina (RUS, n°8) - Kudermetova (RUS, n°2)bat Martincova (RTC) : 6-3, 6-4bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4bat6-7 (8), 7-5, 7-6 (2)bat Pavlyuchenkova (RUS, n°5) : 1-6, 7-6 (8), 7-6 (4)bat Ostapenko (LET, n°6) : 6-3, 7-6 (9)bat Wang (CHN, Q) : 6-1, 7-5bat Sasnovich (BIE) : 5-7, 6-3, 7-6 (2)bat Rakhimova (RUS, Q) : 7-5, 3-6, 7-6 (5)- Byebat Voegele (SUI) : 6-0, 4-6, 6-4bat Flipkens (BEL) : 6-1, 6-2bat: 6-7 (1), 6-1, 6-1- Byebat Rodionova (AUS, Q) : 6-1, 6-3bat Zavatska (UKR) : 6-2, 6-7 (6), 7-5bat Buyukakçay (TUR, LL) : 6-4, 6-4bat Badosa (ESP) : 6-2, 6-2bat Lapko (BIE) : 6-7 (3), 6-4, 2-1 abandonbat Tomova (BUL) : 6-1, 5-7, 7-5- Byebat Tauson (DAN, Q) : 6-4, 7-6 (0)bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-2, 6-1bat Mishina (RUS, WC) : 6-1, 6-7 (2), 6-1- Bye