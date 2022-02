WTA - St-Pétersbourg : Le tableau

Après une semaine sans tournoi, le circuit WTA reprend ses droits, avec un seul tournoi cette semaine, celui de St-Pétersbourg, catégorisé en WTA 500. La Grecque Maria Sakkari et l'Estonienne Anett Kontaveit, qui avaient brillé en fin de saison dernière mais ont déçu à Melbourne, avec une élimination respectivement au quatrième et au deuxième tour, seront les deux premières têtes de série. Alizé Cornet, après son brillant parcours australien (quart de finale,), est la seule Française présente dans le tableau principal.



ST-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur indoor, 614 491€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



1er tour

Sakkari (GRE, n°1) - Potapova (RUS)

Giorgi (ITA) - Alexandrova (RUS)

Rakhimova (RUS, WC) - Martic (CRO)

Cornet (FRA) - Mertens (PBS, n°8)



Rybakina (KAZ, n°3) - Q

Martincova (RTC) - Zvonareva (RUS, WC)

Zhang (CHN) - Begu (ROU)

Q - Kvitova (RTC, WC, n°6)



Ostapenko (LET, n°7) Wang (CHN, WC)

Petkovic (ALL) - Q

Sasnovich (BIE) - Linette (POL)

Christian (ROU) - Pavlyuchenkova (RUS, n°4)



Bencic (SUI, n°5) - Kudermetova (RUS)

Q - Van Uytvanck (BEL)

Vondrousova (RTC) - Cirstea (ROU)

Teichmann (SUI) - Kontaveit (EST, n°2)