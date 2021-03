WTA - St-Pétersbourg : Ferro, trois heures de jeu et une défaite

Il n'y a plus de Françaises à St-Pétersbourg ! Après Kristina Mladenovic mardi, c'est Fiona Ferro qui a été éliminée par une joueuse moins bien classée. Tête de série n°3 en Russie, la n°1 française et 43eme mondiale a perdu un combat de 3h12 contre Vera Zvonareva, l'ancienne n°2 mondiale (en 2010), aujourd'hui 145eme à 36 ans. Ferro s'est inclinée 6-7, 7-5, 7-6. Malgré les 100 places qui séparent les deux joueuses, la partie a été extrêmement serrée. La Française a réussi à remporter le premier set alors que la Russe a servi pour le gain de la manche à 5-4, puis dans le tie-break à 6-5, mais Ferro a gagné les trois derniers points et donc le set. Dans la deuxième, la Russe a mené 4-1 et s'acheminait vers une fin de set tranquille, mais la Française est revenue à 5-5 en sauvant deux balles de set, avant de craquer à 6-5 sur son service. Tout s'est donc joué dans le dernier set, où Zvonareva a breaké d'entrée, mais Ferro est revenue immédiatement. Mais au tie-break, la 43eme joueuse mondiale a complètement craqué, s'inclinant 7-2.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur intérieur, 473 118€)

Tenante du titre : Kiki Bertens (PBS)



Huitièmes de finale

Alexandrova (RUS, n°1) - Martincova (RTC)

Siniakova (RTC) - Gasparyan (RUS, WC)

Zvonareva (RUS, WC) bat Ferro (FRA, n°3) : 6-7 (8), 7-5, 7-6 (2)

Gasanova (RUS, Q) - Pavlyuchenkova (RUS, n°5)





Ostapenko (LET, n°6) - Cristian (ROU, Q)

Wang (CHN, Q) - Kuznetsova (RUS, n°4)

Kasatkina (RUS, n°8) - Sasnovich (BIE)

Rakhimova (RUS, Q) - Kudermetova (RUS, n°2)





1er tour

Alexandrova (RUS, n°1) - Bye

Martincova (RTC) bat Voegele (SUI) : 6-0, 4-6, 6-4

Siniakova (RTC) bat Flipkens (BEL) : 6-1, 6-2

Gasparyan (RUS, WC) bat Mladenovic (FRA, n°7) : 6-7 (1), 6-1, 6-1



Ferro (FRA, n°3) - Bye

Zvonareva (RUS, WC) bat Rodionova (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Gasanova (RUS, Q) bat Zavatska (UKR) : 6-2, 6-7 (6), 7-5

Pavlyuchenkova (RUS, n°5) bat Buyukakçay (TUR, LL) : 6-4, 6-4



Ostapenko (LET, n°6) bat Badosa (ESP) : 6-2, 6-2

Cristian (ROU, Q) bat Lapko (BIE) : 6-7 (3), 6-4, 2-1 abandon

Wang (CHN, Q) bat Tomova (BUL) : 6-1, 5-7, 7-5

Kuznetsova (RUS, n°4) - Bye



Kasatkina (RUS, n°8) bat Tauson (DAN, Q) : 6-4, 7-6 (0)

Sasnovich (BIE) bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-2, 6-1

Rakhimova (RUS, Q) bat Mishina (RUS, WC) : 6-1, 6-7 (2), 6-1

Kudermetova (RUS, n°2) - Bye