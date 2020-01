WTA - Shenzhen : Premier titre pour Alexandrova

SHENZHEN (Chine, WTA International, dur extérieur, 694 322€)

Finale

Demi-finales



Quarts de finale

1er tour



La saison débute de la plus belle des façons pour Ekaterina Alexandrova ! La Russe de 25 ans a remporté le premier tournoi de la saison, à Shenzhen (Chine), et il s'agit surtout du premier titre de sa carrière. La tête de série n°5 a battu la tête de série n°7, Elena Rybakina, sur le score de 6-2, 6-4 en 1h13. Cette rencontre a été décousue, avec pas moins de neuf breaks, mais Alexandrova avait réussi à prendre de l'avance dans le premier set (4-0) pour ne pas être trop inquiétée, alors que dans le deuxième, elle a été menée 4-2 avant d'enchaîner quatre jeux de suite. Grâce à cette victoire, la Russe va entrer dans le Top 30 et décrocher le meilleur classement de sa carrière lundi.bat Rybakina (KAZ, n°7) : 6-2, 6-4bat Muguruza (ESP, n°6) : 6-4, 6-3bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-2, 7-5bat Diyas (KAZ) : 6-4, 2-6, 6-4bat Q.Wang (CHN, n°4) : 3-6, 6-4, 6-3bat Mertens (BEL, n°3) : 6-4, 4-6, 6-2bat Bondarenko (UKR) : 6-4, 6-4bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-7 (9), 6-4bat Rogers (USA) : 6-1, 7-6 (2)bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 0-6, 7-6 (5)bat Peng (CHN) : 7-6 (7), 6-1bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-4bat Xiy.Wang (CHN, WC) : 6-4, 6-3bat Zhang (CHN, n°8) : 7-6 (8), 6-3bat Sabalenka (BIE, n°2) : 6-4, 6-4bat Bencic (SUI, n°1) : 3-6, 6-3, 6-3bat Duan (CHN, WC) : 6-3, 6-4bat Gibbs (USA, Q) : 6-3, 5-7, 6-4bat Xin.Wang (CHN, WC) : 3-6, 6-3, 6-0bat Jabeur (TUN) : 6-0, 6-3bat Friedsam (ALL, Q) : 6-2, 6-3bat Zhu (CHN) : 6-2, 3-6, 6-3bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4bat Zheng (CHN) : 6-2, 1-6, 6-2bat Sorribes Tormo (ESP) : 1-6, 6-1, 6-3bat Cirstea (ROU) : 3-6, 6-1, 6-1bat Tsurenko (UKR) : 6-3, 6-3bat Linette (POL) : 6-4, 6-2bat Doi (JAP) : 6-4, 6-1bat Begu (ROU, Q) : 6-3, 6-3bat Gasparyan (RUS, Q) : 6-3, 6-0