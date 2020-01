WTA - Shenzhen : Muguruza et Alexandrova dans le dernier carré

Mertens tombe aussi !

SHENZHEN (Chine, WTA International, dur extérieur, 694 322€)

Quarts de finale

1er tour



Il y aura au moins une tête de série en finale du tournoi de Shenzhen, qui a déjà perdu ses deux joueuses les mieux classées, Belinda Bencic et Aryna Sabalenka. Ekaterina Alexandrova (n°5) et Garbine Muguruza (n°6) vont en effet s'affronter en demi-finales. La Russe a dominé la Chinoise Qiang Wang (n°4) en trois sets et 2h10 de jeu, pour la première confrontation de leur carrière : 3-6, 6-4, 6-3 dans un match marqué par treize breaks. De son côté, l'Espagnole a également eu besoin de trois sets pour se défaire de la Kazakhe Zarina Diyas (75eme) : 6-4, 2-6, 6-4 en 2h07. Auteure de 13 aces, elle a malgré tout été breakée à cinq reprises (cinq breaks également pour Diyas). La rencontre a été très serrée, le score étant encore de 4-4 dans la troisième manche, avant que la double gagnante de Grand Chelem ne remporte huit des neufs derniers points.Après Bencic et Sabalenka, c'est la tête des série n°3, Elise Mertens, qui a pris la porte prématurément. La n°17 mondiale a subi la loi d'Elena Rybakina, qui s'est elle aussi imposée en trois sets : 6-4, 4-6, 6-2 en 1h56. La Russe a remporté la première manche malgré deux breaks concédés, et perdu la deuxième après avoir raté son début de manche (0-4). Mais dans la troisième set, elle s'est parfaitement reprise en breakant à 2-1 et 5-2 pour s'imposer. Elle sera opposée à Katerina Bondarenko ou Kristyna Pliskova.bat Diyas (KAZ) : 6-4, 2-6, 6-4bat Q.Wang (CHN, n°4) : 3-6, 6-4, 6-3bat Mertens (BEL, n°3) : 6-4, 4-6, 6-2Bondarenko (UKR) - Kr.Pliskova (RTC)bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-7 (9), 6-4bat Rogers (USA) : 6-1, 7-6 (2)bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 0-6, 7-6 (5)bat Peng (CHN) : 7-6 (7), 6-1bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-4bat Xiy.Wang (CHN, WC) : 6-4, 6-3bat Zhang (CHN, n°8) : 7-6 (8), 6-3bat Sabalenka (BIE, n°2) : 6-4, 6-4bat Bencic (SUI, n°1) : 3-6, 6-3, 6-3bat Duan (CHN, WC) : 6-3, 6-4bat Gibbs (USA, Q) : 6-3, 5-7, 6-4bat Xin.Wang (CHN, WC) : 3-6, 6-3, 6-0bat Jabeur (TUN) : 6-0, 6-3bat Friedsam (ALL, Q) : 6-2, 6-3bat Zhu (CHN) : 6-2, 3-6, 6-3bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4bat Zheng (CHN) : 6-2, 1-6, 6-2bat Sorribes Tormo (ESP) : 1-6, 6-1, 6-3bat Cirstea (ROU) : 3-6, 6-1, 6-1bat Tsurenko (UKR) : 6-3, 6-3bat Linette (POL) : 6-4, 6-2bat Doi (JAP) : 6-4, 6-1bat Begu (ROU, Q) : 6-3, 6-3bat Gasparyan (RUS, Q) : 6-3, 6-0