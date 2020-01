WTA - Shenzhen : Bencic et Sabalenka prennent la porte

Sabalenka abandonne son titre



SHENZHEN (Chine, WTA International, dur extérieur, 694 322€)

1er tour



Les retrouvailles avec Shenzhen n'ont pas porté chance à Belinda Bencic. De retour dans la ville qui l'avait vue atteindre les demi-finales du dernier Masters WTA (défaite face à l'Ukrainienne Elina Svitolina),(3-6, 6-3, 6-3). La numéro 8 mondiale et tête de série numéro 1 du tournoi chinois en extérieur sur dur avait mieux commencé la rencontre que son adversaire, avec le gain de la première manche sans trembler, mais elle n'a plus jamais réussi à breaker ensuite la 58eme mondiale et a perdu les deux sets suivants., tenante du titre et tête de série numéro 2. La Biélorusse, classée au 11eme rang mondial, a buté en deux sets (6-4, 6-4) sur la sœur jumelle de Karolina Pliskova Kristyna Pliskova, classée 66eme à la WTA. La tête de série numéro 3 a en revanche résisté à cette hécatombe chez les favorites. Elise Mertens s'est imposée aisément contre la Chinoise Xiyu Wang (6-4, 6-3). Qualifiée pour les quarts de finale, la Belge sera opposée à la Kazakhe Elina Rybakina, tête de série elle aussi (n°7). Avec une autoroute devant elle.Blinkova (RUS) - Diyas (KAZ)Rogers (USA) - Muguruza (ESP, n°6)Q.Wang (CHN, n°4) - Sasnovich (BIE)Peng (CHN) - Alexandrova (RUS, n°5)bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-4bat Xiy.Wang (CHN, WC) : 6-4, 6-3bat Zhang (CHN, n°8) : 7-6 (8), 6-3bat Sabalenka (BIE, n°2) : 6-4, 6-4bat Bencic (SUI, n°1) : 3-6, 6-3, 6-3bat Duan (CHN, WC) : 6-3, 6-4bat Gibbs (USA, Q) : 6-3, 5-7, 6-4bat Xin.Wang (CHN, WC) : 3-6, 6-3, 6-0bat Jabeur (TUN) : 6-0, 6-3bat Friedsam (ALL, Q) : 6-2, 6-3bat Zhu (CHN) : 6-2, 3-6, 6-3bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4bat Zheng (CHN) : 6-2, 1-6, 6-2bat Sorribes Tormo (ESP) : 1-6, 6-1, 6-3bat Cirstea (ROU) : 3-6, 6-1, 6-1bat Tsurenko (UKR) : 6-3, 6-3bat Linette (POL) : 6-4, 6-2bat Doi (JAP) : 6-4, 6-1bat Begu (ROU, Q) : 6-3, 6-3bat Gasparyan (RUS, Q) : 6-3, 6-0