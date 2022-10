WTA : Serena Williams ne se sent pas retraitée

S.Williams : "J’ai réalisé que je ne jouais pas en compétition et c'était très bizarre"

Serena Williams parvient-elle à faire le deuil de sa carrière dans le tennis ? Rien n'est moins sûr... Lors du dernier US Open, la championne américaine de 41 ans avait officiellement disputé son dernier match sur le circuit WTA, au troisième tour contre Alja Tomlajanovic. Quelques semaines auparavant, lorsqu'elle annonçait qu'elle allait prendre sa retraite cette année, la femme aux 23 tournois du Grand Chelem en simple confiait qu'elle n'avait pas du tout envie de s'arrêter, mais que son corps l'y obligeait et qu'il fallait se montrer réaliste.« Je ne suis pas retraitée. Les chances que je revienne sont très hautes. Vous pouvez venir dans ma maison et vous verrez que j’ai un court de tennis », a-t-elle confié lors d'une conférence à San Francisco qui réunissait des fondateurs de start-ups.Elle-même fondatrice de Serena Vintures, un fonds d'investissement qui "stimule le changement en investissant dans des opportunités qui améliorent la vie quotidienne des gens ordinaires", l'ancienne tenniswoman avoue cependant que pour l'instant, elle se consacre à 100% à sa vie entrepreneuriale : « J'ai lancé cette entreprise il y a quelque temps, alors je me suis lancée à fond là-dedans.Mais je suis allée sur le court l'autre jour et j’ai réalisé pour la première fois de ma vie que je ne jouais pas en compétition et c'était très bizarre. C'était comme le premier jour du reste de ma vie, et jusqu'à présent, j'en profite. Mais j'essaie toujours de trouver cet équilibre. » Le business ou le tennis (sans oublier sa vie de famille, elle qui est maman d'une petite fille de 5 ans), Serena Williams ne semble pas encore avoir choisi.