WTA : Serena Williams justifie à sa manière l’égalité de gains entre hommes et femmes

Depuis plusieurs années, la tendance sur les circuits ATP et WTA est d’offrir la même grille de gains entre les tournois masculins et féminins quand ils sont combinés. Une tendance qui se voit essentiellement dans les Grands Chelems. Une parité totale qui a vu certaines voix s’élever, mettant en avant le fait que les femmes jouent en deux manches gagnantes contre trois manches gagnantes pour les hommes, pour émettre des critiques sur ce système. A l’occasion d’un entretien accordé à Tennis World, Serena Williams est sortie de sa réserve sur le sujet, avec des propos cinglants. « Je pense que nous méritons tous de gagner la même chose. Je mérite d’être payée le même montant que les hommes. Je ne mérite pas moins pour le simple fait d’avoir des seins et pas eux, assure l’ancienne numéro 1 mondiale. J’ai consacré ma vie entière à être une athlète de haut niveau, alors ils ne devraient pas me payer moins par rapport à mon sexe. » Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir.