WTA : Serena Williams de retour à Lexington

Plus vue sur un court depuis le 8 février dernier, et sa défaite contre

Anastasija

Sevastova

(7

-6

[5],

2-6, 7-6[4]) lors de la rencontre de Fed Cup finalement remportée par les Etats-Unis contre la Lettonie (3-2), Serena Williams

, qui a prévu

de disputer l’US Open (31 août-13 septembre),

va

d’abord

effectuer son retour le 10 août, à Lexington

.

L

a saison

WTA

,

interrompue début mars en raison de la pandémie de coronavirus

, reprendra officiellement une semaine plus tôt à Palerme.

Top Seed Tennis Club is excited to announce that @serenawilliams will be joining the 2020 Top Seed Open! #TSOpenLex #TSTC #Advantageyou @WTA @CrackedRacquets @BGO_KY pic.twitter.com/xSAgAq58jg