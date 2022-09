WTA - Séoul : Raducanu retrouve enfin les demies

Maria déroule, Alexandrova souffre

Douze mois et demi qu'elle attendait ça ! Depuis son triomphe surprise à l'US Open 2021, Emma Raducanu n'avait plus goûté les joies d'une demi-finale sur le circuit WTA. Ce sera chose faite ce samedi du côté de Séoul. La Britannique, tête de série n°6 en Corée du Sud même si elle est retombée au 77eme rang mondial, a facilement disposé de la tête de série n°3, Magda Linette, sur le score de 6-2, 6-2 en 1h15.. L'ancienne n°10 mondiale a breaké à 0-0 et 2-0 dans le premier set et à 1-1 et 3-1 dans le deuxième pour rallier le dernier carré, où elle affrontera Ostapenko ou Jimenez Kasintseva. Peut-être pour une première finale depuis des lustres ?La tête de série n°7, Tatjana Maria, a quant à elle fait encore plus vite, en disposant de la tenante du titre, la Chinoise Lin Zhu, sur le score de 6-1, 6-1 en 59 minutes, en ne perdant qu'une seule fois son service. Elle affrontera la tête de série n°2, Ekaterina Alexandrova, qui a souffert mais a fini par battre la qualifiée suisse Lulu Sun : 7-5, 7-6 en 1h56, dans un match à onze breaks. La Russe a mené 3-1 puis 4-2 et 5-3 dans le premier set, avant de voir son adversaire revenir à 5-5, mais elle l'a finalement breakée au meilleur moment, à 6-5. Dans le deuxième, Alexandrova a mené 3-1 puis 4-2, mais Sun a égalisé à 4-4, et tout s'est donc joué au tie-break.