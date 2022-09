WTA - Séoul : Le tableau et les résultats

SEOUL (Corée du Sud, WTA 250, dur, 251 310€)

1er tour

Paquet (FRA)

Mladenovic (FRA)

Ostapenko (LET, n°1) - Jeong (CdS, WC)Gasanova (RUS) - Sharma (AUS, Q)- Swan (GBR)Fett (CRO, Q) - Marino (CAN, n°8)Linette (POL, n°3) - Hartono (PBS)- Park (CdS, WC)Fruhvirtova (RTC) - Wickmayer (BEL)Uchijima (JAP) - Raducanu (GBR, n°6)Maria (ALL, n°7) - Bouchard (CAN)bat Hon (AUS) : 6-4, 4-6, 6-4Inglis (AUS) - Raina (IND, Q)bat Jang (CdS) : 6-3, 6-4Gracheva (RUS, n°5) - Blinkova (RUS)bat Cabrera (AUS, Q) : 7-6 (6), 6-2bat Back (CdS, Q) : 6-1, 6-1Muhammad (USA) - Alexandrova (RUS, n°2)