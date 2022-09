WTA - Séoul : Alexandrova prend le meilleur sur Ostapenko et remporte le tournoi

Elle a su imposer sa loi. La Russe Ekaterina Alexandrova, 24eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a remporté le tournoi WTA 250 de Séoul en Corée du Sud, sur dur, après sa victoire, en finale, contre la Lettone Jelena Ostapenko, 19eme joueuse mondiale et tête de série n°1, en deux manches (7-6 (4), 6-0) et 1h25 de jeu. Dans la première manche, après le premier jeu de service remporté par la Lettone, les breaks se sont alors enchaînés, de part et d'autre. Menée 3-1, la Russe s'y est alors reprise à deux fois avant d'effacer ce nouvel handicap, avant de sauver, dans la foulée, deux balles de nouveau break. Finalement, à 3-4, Ekaterina Alexandrova a perdu un ultime service. Mais alors que Jelena Ostapenko servait, juste après, pour le gain de cette première manche, elle a été débreakée, blanc.

Alexandrova termine en roue libre

A 6-5, la mieux classée des deux a obtenu une nouvelle balle de break, synonyme alors de balle de premier set, mais sans réussite. Les deux joueuses ont donc ensuite enchaîné avec le tie-break. Un jeu décisif particulièrement serré mais que la moins bien classée des deux a donc fini par remporter (7-6 (4)). Enfin, la deuxième et dernière manche fut à sens unique. La 19eme joueuse mondiale a perdu ses trois services, dont le dernier blanc. Un dernier break pour offrir cette rencontre à son adversaire du jour, qui termine ainsi sur une roue de bicyclette (6-0). Pour sa treizième finale, la troisième de l'année, après Dubaï et Eastbourne, Jelena Ostapenko ne remportera pas son sixième titre, le deuxième de l'année après Dubaï. La Lettone se consolera en grimpant à nouveau à la 17eme place mondiale. De son côté, Ekaterina Alexandrova disputait sa cinquième finale et remporte son troisième titre, le deuxième cette année après Bois-le-Duc. Une performance qui va lui permettre de connaître son meilleur classement, avec la 21eme place mondiale.