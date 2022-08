WTA - San José : Rybakina renversée par Kasatkina pour son entrée en lice

Le 9 juillet dernier, Elena Rybakina remportait le plus beau titre de sa carrière, en triomphant du côté de Wimbledon. Un petit mois plus tard, soit dans la nuit de lundi à mardi, la Kazakhe, 23eme joueuse mondiale, a été sortie dès le premier tour du tournoi WTA 500 de San José aux Etats-Unis, sur dur, par la Russe Daria Kasatkina, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°7, en trois manches (1-6, 6-2, 6-0) et 1h43 de jeu. Dans la première manche, malgré une balle de break d'entrée, c'est la Russe qui a perdu son service la première, à 1-2, malgré une première balle sauvée. Avant de perdre le dernier, malgré cette fois deux premières balles sauvées.

Une roue de vélo pour conclure

Forte de ce double avantage en poche, la Kazakhe a ensuite empoché cette première manche à sa première opportunité (6-1). Dans la deuxième manche, à 2-1, malgré deux premières balles sauvées, Elena Rybakina a perdu son service, avant de perdre le suivant blanc, puis le dernier, pour offrir le set à son adversaire du jour. Son débreak à 5-1, à sa deuxième possibilité, n'a rien changé et la moins bien classée des deux a été rejointe à une manche partout (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Daria Kasatkina n'a pas été inquiétée une seule seconde, s'emparant des trois services de sa concurrente, dont le dernier blanc, pour lui infliger une roue de bicyclette et valider son ticket pour le tour suivant (6-0).