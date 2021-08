Moving into her 5th quarterfinal of the season! 👀

Rybakina tient son rang

Renversante Yulia Putintseva.La récente lauréate du tournoi de Budapest est revenue de loin face à l'Australienne qui avait atteint les quarts de finale du dernier Wimbledon. La 50eme mondiale avait en effet remporté le premier set avant que la 35eme au classement ne se réveille et sorte vainqueur d'un deuxième set très disputé. Dans la dernière manche en revanche, Putintseva, a très vite pris le large sans jamais laisser son adversaire revenir sur ses talons. Elle sera opposée pour une place dans le dernier carré à la tête de série n°1 Elise Mertens, qui a dominé la dernière Française en lice, Kristina Mladenovic.Mertens a remporté le premier set assez facilement, en menant rapidement 3-0 puis 5-1, mais elle a perdu le deuxième en se faisant breaker à 5-4. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où la Belge a mené 2-0 puis "Kiki" est revenue à 2-2, mais Mertens a réussi un nouveau break à 3-3 pour aller décrocher sa place en quarts de finale. Il n'y a donc plus de Française en Californie. Kristina Mladenovic va désormais prendre la direction de Cincinnati pour y disputer les qualifications la semaine prochaine.Dans le bas du tableau, la tête de série n°2 Elena Rybakina a tenu son rang en ralliant les quarts de finale, mais la Kazakhe a tout de même lâché un set contre la 108eme mondiale, l'Américaine Claire Liu. Elle s'est imposée 2-6, 6-0, 6-2 en 1h36 avec des manches à sens unique et à l'issue d'un match marqué par cinq breaks.Mertens (BEL, n°1)Putintseva (KAZ, n°8)Kasatkina (RUS, n°4) - Linette (POL)Konjuh (CRO, Q) - Zhang (CHN)Collins (USA, n°7) ou Stephens (USA) - Rybakina (KAZ, n°2)bat: 6-2, 4-6, 6-4bat Tomljanovic (AUS): 3-6, 7-5, 6-3batbat Martic (CRO, n°6) : 7-5, 7-6 (5)bat Riske (USA, n°5) : 6-1, 6-4bat Keys (USA, n°3) : 7-5, 7-6 (5)Collins (USA, n°7) - Stephens (USA)bat Liu (USA) : 2-6, 6-0, 6-2bat: 6-2, 4-6, 6-4bat Tomljanovic (AUS): 3-6, 7-5, 6-3batbat Martic (CRO, n°6) : 7-5, 7-6 (5)bat Riske (USA, n°5) : 6-1, 6-4bat Keys (USA, n°3) : 7-5, 7-6 (5)Collins (USA, n°7) - Stephens (USA)Liu (USA) - Rybakina (KAZ, n°2)- Byebat Han (CdS, Q) : 6-4, 6-4bat Anisimova (USA) : 1-6, 7-5, 7-5bat Vekic (CRO) : 7-5, 6-3- Byebat Bektas (USA, Q) : 6-3, 6-4bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-3, 6-3bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-3bat Vandeweghe (USA) : 6-3, 6-4bat Bouzkova (RTC) : 7-5, 3-6, 7-5bat Raducanu (GBR) : 6-3, 6-2- Byebat Rogers (USA) : 6-4, 6-3bat McNally (USA) : 6-4, 6-2bat Yastremska (UKR) : 6-3, 4-6, 6-4- Bye