WTA - San José : Martic et Linette assurent

Petra Martic n'a pas tremblé. Seule tête de série en lice lundi à l'occasion de la première journée du tournoi de San José, la Croate, 33eme au classement et tête de série numéro 6 du tournoi, a fait preuve de beaucoup de sérieux pour se débarrasser en deux sets (6-3, 6-3, 1h15 de jeu) de la Lettonne Anastasija Sevastova, 63eme au classement. Martic, qui n'était plus apparue en compétition depuis sa défaite dès le deuxième tour à Wimbledon contre la Roumaine Begu, sera opposée au deuxième tour à Magda Linette. La Polonaise, opposée à l'inconnue néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, classée au 157eme rang mondial, s'est imposée sur le même score (6-3, 6-3, 1h23 de jeu) que sa future adversaire.



SAN JOSE (Etats-Unis, WTA 500, dur, 476 476€)

Tenante du titre (en 2019) : Saisai Zheng (CHN)



1er tour

Mertens (BEL, n°1) - Bye

Mladenovic (FRA) - Han (CdS, Q)

Tomljanovic (AUS) - Anisimova (USA)

Vekic (CRO) - Putintseva (KAZ, n°8



Kasatkina (RUS, n°4) - Bye

Bektas (USA, Q) - Garcia (FRA)

Linette (POL) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-3, 6-3

Martic (CRO, n°6) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-3



Kudermetova (RUS, n°5) - Vandeweghe (USA)

Bouzkova (RTC) - Konjuh (CRO, Q)

Raducanu (GBR) - Zhang (CHN)

Keys (USA, n°3) - Bye



Collins (USA, n°7) - Rogers (USA)

Riske (USA) - Stephens (USA)

Yastremska (UKR) - Liu (USA)

Rybakina (KAZ, n°2) - Bye