WTA - San José : Kasatkina en quarts de finale sans difficulté

Après avoir fait chuter Elena Rybakina, Daria Kasatkina ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. La Russe, tête de série numéro 7 à San José, s’est qualifiée de manière expéditive pour les quarts de finale en dominant Taylor Townsend. La qualifiée américaine, 316eme mondiale, a eu une opportunité de prendre la main sur le premier jeu de service de son adversaire. Toutefois, cette première balle de break n’a pas été couronnée de succès. La 12eme mondiale, elle, a eu moins de scrupules et il ne lui a fallu que deux occasions pour prendre le service de son adversaire et mener quatre jeux à deux, non sans avoir écarté entre-temps une balle de débreak. Un avertissement qui n’a pas été suivi d’effet puisque Taylor Townsend a su recoller immédiatement à quatre jeux partout.

Kasatkina imperturbable

Néanmoins, Daria Kasatkina a serré le jeu pour prendre une nouvelle fois le service de l’Américaine et, cette fois, conclure le premier set dès que l’occasion s’est présentée. La deuxième manche a été aux antipodes de la première. En effet, Taylor Townsend n’a pas tenu la distance et n’a pas su mettre à nouveau son adversaire en difficulté. Daria Kasatkina n’a concédé que quatre points sur son service mais a surtout pris un net ascendant quand l’Américaine engageait l’échange. Avec trois de ses cinq balles de break converties, la Russe a pris trois fois le service de son adversaire. Sans concéder le moindre jeu et à la deuxième balle de match, Daria Kasatkina a mis fin au suspense (6-4, 6-0 en 1h10’). Caroline Dolehide ou Aryna Sabalenka, tête de série numéro 4, sera sur sa route aux portes du dernier carré.