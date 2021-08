La sensation Linette

SAN JOSE (Etats-Unis, WTA 500, dur, 476 476€)

2eme tour

Mladenovic (FRA)

Garcia (FRA) : 6-3, 5-7, 6-3

1er tour

Mladenovic (FRA)

Garcia (FRA)

Durant la nuit de mercredi à jeudi,. Breakée, la Française a perdu la première manche 6-3 au bout de 35 minutes. Elle s'est réveillée par la suite, au cours d'un set disputé de 1h10 où les deux joueuses ont perdu leurs jeux de service à plusieurs reprises (5-7). Néanmoins, la Russe Daria Kasatkina a eu le dernier mot dans la dernière manche, bouclant l'affaire 6-3 après une bataille de 2h32. Au prochain tour, la tête de série numéro 4 affrontera la surprise Magda Linette.La joueuse polonaise de 29 ans balayée au premier tour à Tokyo par Aryna Sabalenka était pourtant loin d'être favorite ce mercredi en huitièmes de finale face à Petra Martic, mieux classée qu'elle (33eme) et tête de série numéro 6 du tournoi.parvenue en huitièmes de finale de l'US Open lors des deux dernières éditions. Malgré un break concédé rapidement dans le premier set, Linette a renversé la vapeur pour mener une manche à rien avant d'entamer un deuxième set tout aussi accroché que la Polonaise aurait pu remporter plus aisément toutefois si elle n'avait pas laissé Martic revenir à hauteur alors qu'elle avait de nouveau breaké et menait 4-2.Tout s'est donc décidé dans un jeu décisif, très serré là encore, et qui(4-2 puis 5-3). Linette pourrait retrouver en quarts de finale Caroline Garcia. Tout dépendra si la Française éliminée elle aussi d'entrée aux JO parvient à faire chuter l'une des prétendantes au titre en Californie la Russe Daria Kasatkina, tête de série numéro 4.Mertens (BEL, n°1) -Tomljanovic (AUS) - Putintseva (KAZ, n°8)batbat Martic (CRO, n°6) : 7-5, 7-6 (5)bat Riske (USA, n°5) : 6-1, 6-4Zhang (CHN) - Keys (USA, n°3)Collins (USA, n°7) - Stephens (USA)Liu (USA) - Rybakina (KAZ, n°2)- Byebat Han (CdS, Q) : 6-4, 6-4bat Anisimova (USA) : 1-6, 7-5, 7-5bat Vekic (CRO) : 7-5, 6-3- Byebat Bektas (USA, Q) : 6-3, 6-4bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-3, 6-3bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-3bat Vandeweghe (USA) : 6-3, 6-4bat Bouzkova (RTC) : 7-5, 3-6, 7-5bat Raducanu (GBR) : 6-3, 6-2- Byebat Rogers (USA) : 6-4, 6-3bat McNally (USA) : 6-4, 6-2bat Yastremska (UKR) : 6-3, 4-6, 6-4- Bye