Entrée en lice tranquille pour Caroline Garcia à San José. Après sa défaite au 1er des Jeux d'été 2020 à Tokyo, la Française s'est bien reprise en battant en deux sets (6-3, 6-4) et 1h26 de jeu la modeste Emina Bektas, 352eme au classement WTA. Pour cela, la Lyonnaise a notamment pu compter sur un service des plus fiables ce lundi, avec aucun break concédé malgré quelques frayeurs. En revanche, dans la première manche, Garcia a pris la mise en jeu de l'Américaine issue des qualifications à 2-1, ce qui fut suffisant pour obtenir le gain du premier set. Par la suite, un nouveau break à 2-2 et la Française s'est facilement frayée un chemin vers le prochain tour. En effet, si elle a raté trois balles de match sur le service de Bektas, la 68eme mondiale a fini par conclure ensuite sur sa deuxième tentative. En huitième de finale, Garcia sera opposée à Daria Kasatkina, tête de série numéro 4 aux Etats-Unis mais qui n'a plus joué depuis Wimbledon.

Les favorites au rendez-vous

Petra Martic et Alison Riske n'ont pas tremblé. Seules têtes de série sur les courts ce lundi à l'occasion de la première journée du tournoi californien, la Croate et l'Américaine ont fait preuve de beaucoup de sérieux pour se débarrasser en deux sets de respectivement la Lettonne Anastasija Sevastova (6-3, 6-3 en 1h15 de jeu) et d'une autre locale, à savoir Coco Vandeweghe, (6-3, 6-4 en 1h24 de jeu). Martic, qui n'était plus apparue en compétition depuis sa défaite dès le deuxième tour à Wimbledon contre la Roumaine Begu, sera opposée au deuxième tour à Magda Linette. La Polonaise, opposée à l'inconnue néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, classée au 157eme rang mondial, s'est imposée sur le même score (6-3, 6-3 en 1h23 de jeu) que sa future adversaire. A noter également, qu'Emma Raducanu, la sensation britannique du dernier Wimbledon, est tombée d'entrée face à la Chinoise Shuai Zhang (6-3, 6-2) et 1h23 de jeu.



SAN JOSE (Etats-Unis, WTA 500, dur, 476 476€)

Tenante du titre (en 2019) : Saisai Zheng (CHN)



1er tour

Mertens (BEL, n°1) - Bye

Mladenovic (FRA) - Han (CdS, Q)

Tomljanovic (AUS) - Anisimova (USA)

Vekic (CRO) - Putintseva (KAZ, n°8



Kasatkina (RUS, n°4) - Bye

Garcia (FRA) bat Bektas (USA, Q) : 6-3, 6-4

Linette (POL) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-3, 6-3

Martic (CRO, n°6) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-3



Riske (USA, n°5) bat Vandeweghe (USA) : 6-3, 6-4

Konjuh (CRO, Q) bat Bouzkova (RTC) : 7-5, 3-6, 7-5

Zhang (CHN) bat Raducanu (GBR) : 6-3, 6-2

Keys (USA, n°3) - Bye



Collins (USA, n°7) - Rogers (USA)

McNally (USA) - Stephens (USA)

Yastremska (UKR) - Liu (USA)

Rybakina (KAZ, n°2) - Bye



Avec G.M.