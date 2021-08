WTA - San José : Collins vient à bout de Kasatkina en finale

Danielle Collins préfère visiblement briller à domicile. Après Newport Beach en 2018, l'Américaine a remporté dans la nuit de dimanche à lundi le tournoi de San José face à Daria Kasatkina (6-3, 6-7, 6-1). Alors que les deux joueuses débutaient idéalement au moment de servir, la Russe craquait au pire des moments. Après avoir eu la première opportunité de breaker à 2-2, cette dernière se ratait complètement à 3-4 et voyait la 36eme mondiale prendre sa mise en jeu. Derrière, Collins ne tergiversait pas et concluait sur un nouveau jeu blanc. Devant au score, l'Américaine semblait alors s'envoler définitivement vers le titre dans cette finale, après un nouveau break à 1-1 dans la deuxième manche. D'autant plus que rarement inquiétée sur ses services, elle se procurait deux balles de match à 5-4, mais Kasatkina n'abdiquait pas et restait en vie. Mieux, cette dernière effaçait son break de retard dans la foulée. Quelques jeux plus tard, il fallait donc passer par un jeu décisif pour départager les deux joueuses.

Collins, tête de série à Flushing Meadows ?

Dans celui-ci, les spectateurs présents pour l'occasion sont passés par bien des émotions, avec à l'arrivée, 11 services perdus, trois nouvelles balles de match et quatre balles d'une manche partout. Plus solide dans ce moment décisif, c'est la Russe qui s'en sortait et égalisait donc à un set partout dans cette finale. Passée tout proche de la victoire, Collins s'est alors parfaitement reprise et s'est montrée presque intouchable pour conclure. Alors que son adversaire n'y arrivait plus sur ses mises en jeu, l'Américaine en profitait pour la breaker à trois reprises, à 1-0, 2-1 et 4-1. Si cette dernière a cédé un de ses breaks, à 2-0, à la 31eme au classement WTA, la différence dans ce dernier set était faite. Ainsi, la native de St. Petersburg (Floride) s'offrait trois nouvelles balles de match et s'en sortait sur sa septième de la rencontre. Titrée à San José, Collins se retrouve donc 28eme mondiale ce lundi. De bon augure pour elle à quelques semaines de l'US Open.



SAN JOSE (Etats-Unis, WTA 500, dur, 476 476€)

Tenante du titre (en 2019) : Saisai Zheng (CHN)



Finale

Collins (USA, n°7) bat Kasatkina (RUS, n°4) : 6-3, 6-7 (10), 6-1



Demi-finales

Kasatkina (RUS, n°4) bat Mertens (BEL, n°1) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°7) bat Konjuh (CRO, Q) : 6-0, 6-2



Quarts de finale

Mertens (BEL, n°1) bat Putintseva (KAZ, n°8) : 6-3, 7-6 (8)

Kasatkina (RUS, n°4) bat Linette (POL) : 6-4, 3-6, 6-4

Konjuh (CRO, Q) bat Zhang (CHN) : 3-6, 6-2, 6-0

Collins (USA, n°7) bat Rybakina (KAZ, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (4)



2eme tour

Mertens (BEL, n°1) bat Mladenovic (FRA) : 6-2, 4-6, 6-4

Putintseva (KAZ, n°8) bat Tomljanovic (AUS): 3-6, 7-5, 6-3

Kasatkina (RUS, n°4) bat Garcia (FRA) : 6-3, 5-7, 6-3

Linette (POL) bat Martic (CRO, n°6) : 7-5, 7-6 (5)



Konjuh (CRO, Q) bat Riske (USA, n°5) : 6-1, 6-4

Zhang (CHN) bat Keys (USA, n°3) : 7-5, 7-6 (5)

Collins (USA, n°7) bat Stephens (USA) : 3-6, 6-4, 6-3

Rybakina (KAZ, n°2) bat Liu (USA) : 2-6, 6-0, 6-2



1er tour

Mertens (BEL, n°1) - Bye

Mladenovic (FRA) bat Han (CdS, Q) : 6-4, 6-4

Tomljanovic (AUS) bat Anisimova (USA) : 1-6, 7-5, 7-5

Putintseva (KAZ, n°8) bat Vekic (CRO) : 7-5, 6-3



Kasatkina (RUS, n°4) - Bye

Garcia (FRA) bat Bektas (USA, Q) : 6-3, 6-4

Linette (POL) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-3, 6-3

Martic (CRO, n°6) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-3



Riske (USA, n°5) bat Vandeweghe (USA) : 6-3, 6-4

Konjuh (CRO, Q) bat Bouzkova (RTC) : 7-5, 3-6, 7-5

Zhang (CHN) bat Raducanu (GBR) : 6-3, 6-2

Keys (USA, n°3) - Bye



Collins (USA, n°7) bat Rogers (USA) : 6-4, 6-3

Stephens (USA) bat McNally (USA) : 6-4, 6-2

Liu (USA) bat Yastremska (UKR) : 6-3, 4-6, 6-4

Rybakina (KAZ, n°2) - Bye