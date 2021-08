What a performance, DASHA! 👏

🇷🇺 @DKasatkina knocks out top seed Mertens for a spot in the @MubadalaSVC final! pic.twitter.com/dHaAjzEl4c



— wta (@WTA) August 7, 2021



A 52-minute flawless performance from 🇺🇸 Danielle Collins 😳

She'll face Kasatkina for a chance at her second title of the season 🏆#MubadalaSVC pic.twitter.com/xnk2uNQtBa



— wta (@WTA) August 8, 2021

SAN JOSE (Etats-Unis, WTA 500, dur, 476 476€)

Demi-finales

Quarts de finale

2eme tour

Mladenovic (FRA)

Garcia (FRA)

1er tour

Mladenovic (FRA)

Garcia (FRA)

Opposée à la Belge Elise Mertens, grande favorite avec la pancarte de tête de série numéro 1 placardée dans le dos,ce dimanche au tournoi WTA de San José. Forte sur sa mise en jeu, grâce notamment à 77% de bonnes premières balles, la Russe n'a pas concédé une seule fois son service. Au contraire de la 17eme joueuse mondiale, breakée à trois reprises sur l'ensemble du match et auteure de sept doubles fautes. Trop handicapant à ce stade de la compétition. Daria Kasatkina a ainsi conclu l'affaire en deux manches (6-3, 6-2), après avoir passé 1h23 sur le court. Déjà victorieuse à Saint-Pétersbourg et Melbourne cette année, la Russe visera un 3eme tournoi face à la gagnante de la confrontation Konjuh-Collins.Durant la nuit de samedi à dimanche, Danielle Rose Collins n'a pas traîné sur le court californien. Face à la Croate Ana Konjuh,, issue des qualifications du tournoi. En grande forme, la tête de série numéro 7 tentera de remporter ce dimanche contre Daria la Russe Kasatkina un second tournoi en deux semaines, après son titre acquis sur la terre battue de Palerme.bat Mertens (BEL, n°1) : 6-3, 6-2bat Konjuh (CRO, Q) : 6-0, 6-2bat Putintseva (KAZ, n°8) : 6-3, 7-6 (8)bat Linette (POL) : 6-4, 3-6, 6-4bat Zhang (CHN) : 3-6, 6-2, 6-0bat Rybakina (KAZ, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (4)bat: 6-2, 4-6, 6-4bat Tomljanovic (AUS): 3-6, 7-5, 6-3bat: 6-3, 5-7, 6-3bat Martic (CRO, n°6) : 7-5, 7-6 (5)bat Riske (USA, n°5) : 6-1, 6-4bat Keys (USA, n°3) : 7-5, 7-6 (5)bat Stephens (USA) : 3-6, 6-4, 6-3bat Liu (USA) : 2-6, 6-0, 6-2- Byebat Han (CdS, Q) : 6-4, 6-4bat Anisimova (USA) : 1-6, 7-5, 7-5bat Vekic (CRO) : 7-5, 6-3- Byebat Bektas (USA, Q) : 6-3, 6-4bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-3, 6-3bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-3bat Vandeweghe (USA) : 6-3, 6-4bat Bouzkova (RTC) : 7-5, 3-6, 7-5bat Raducanu (GBR) : 6-3, 6-2- Byebat Rogers (USA) : 6-4, 6-3bat McNally (USA) : 6-4, 6-2bat Yastremska (UKR) : 6-3, 4-6, 6-4- Bye