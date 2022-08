WTA - San José : Badosa et Rogers passent en demies, Jabeur chute devant Kudermetova

Semis in San Jose ☀️

Jabeur a cédé

L’identité des quatre demi-finalistes à San José est connue. Parmi elles, Paula Badosa croisera le fer avec Daria Kasatkina, première à avoir décroché son ticket pour l'échéance.. L’issue espérée par la joueuse de 18 ans et le public local n’a toutefois pas eu lieu, malgré une première manche plutôt satisfaisante pour celle qui fera très certainement les beaux jours du tennis américain dans cette décennie et la prochaine. A 1-1, trois breaks consécutifs, dont deux en faveur de Gauff, sont venus emballer le début de match. Les deux actrices ont, après cela, été plus efficaces au service, jusqu’à ce que l’Américaine engage pour le gain de la première manche (5-4). Elle a vu l’Espagnole faire le boulot au retour pour débreaker. Une source de motivation pour Badosa qui a fini cette manche en trombe. A 3-3 au tie-break, elle a pris les trois services suivants de son adversaire pour enrôler la première manche. Cette issue a été si difficile à digérer pour Cori Gauff qu'elle n’a pas su passer à autre chose. Au contraire, le break d’entrée qu’elle a encaissé sur un jeu blanc a dessiné les contours d’une seconde manche qui n’aura duré que 29 minutes, pour un score de 6-2 en faveur de la quatrième joueuse mondiale.La tête de série numéro 2 passe, pas la suivante, Ons Jabeur, dont le quart face à Veronika Kudermetova s’est soldé sur le même score (7-6, 6-2), pour le plus grand bonheur de la Russe. Troisième joueuse la mieux classée dans le tableau, la finaliste sortante de Wimbledon n’a pas su mettre les ingrédients pour tenir son rang. Dans le premier set, chacune a breaké son adversaire sur son deuxième jeu de service. Les deux joueuses ont ensuite assuré sur leurs mises en jeu, jusqu’au tie-break où cette constance s’est envolée. Cédant ses trois premiers points au service, la Tunisienne a été menée 4-1 puis 5-2. Malgré un retour tardif, elle a lâché ce jeu décisif (7-5) sur la première balle de set de sa rivale. Les affaires de Jabeur ne se sont pas arrangées dans l’acte suivant. Elle a concédé beaucoup trop de balles de break (8) pour espérer revenir à hauteur. Sans contestation, Kudermetova a décroché sa 18eme victoire de la saison sur dur, en 24 sorties, et composté son billet pour les demies. Elle y retrouvera Shelby Rogers, tombeuse de sa compatriote Amanda Anisimova (6-4, 6-4) dans une bataille où elle n’était, elle non plus, pas donnée favorite.