WTA - San José : Badosa et Jabeur verront les quarts

Elle a dû s'employer. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Espagnole Paula Badosa, 4eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a validé son ticket pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 de San José aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre l'Américaine Elizabeth Mandlik, 240eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (6-2, 5-7, 7-6 (5)) et 2h33 de jeu. Dans la première manche, l'Espagnole a pourtant été la première à se faire breaker, avant de prendre, dans la foulée, les deux premiers services de son adversaire du jour, pour ensuite mener assez rapidement 4-1. Après deux nouvelles balles de break à ce moment-là, Paula Badosa a fini par prendre un troisième et dernier service à sa concurrente, à sa deuxième opportunité, synonyme alors de gain de la première manche (6-2). Dans la deuxième manche, à 2-1, la mieux classée des deux s'est procuré trois balles de break, avant de céder son service dans la foulée, pour débreaker juste après, à sa deuxième opportunité. Après une nouvelle balle de break sauvée à 4-4, la quatrième joueuse mondiale a cédé son ultime service, au pire des moments, avant de perdre la deuxième manche, juste après, sur un ultime jeu blanc (7-5).

Jabeur était menée 5-3 dans la première manche avant de gagner 7-5

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. A 3-3, la tête de série n°2 a perdu un nouveau service, blanc, avant de refaire son retard à 5-4, à sa deuxième opportunité et alors que l'Américaine servait pour le gain de cette rencontre. Après deux ultimes breaks, les deux joueuses se sont ensuite dirigées vers le tie-break. Un jeu décisif conclu par l'Espagnole, à sa deuxième possibilité (7-6 (5)). C'est donc également passé pour la Tunisienne Ons Jabeur, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°3, contre l'Américaine Madison Keys, 27eme joueuse mondiale, en deux manches (7-5, 6-1) et 1h19 de jeu. Dans la première manche, l'Américaine a été breakée d'entrée, malgré une première balle sauvée. Avant deux breaks pour elle, à 1-2 puis à 4-3. Alors qu'elle servait ensuite pour le gain de cette première manche, à 5-3, Madison Keys a fini par craquer, cédant alors ses deux derniers services, malgré deux première balles sauvées, les quatre derniers jeux et donc le set (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la moins bien classée des deux a perdu trois de ses quatre services. Un d'entrée, le deuxième à 3-1 et le dernier pour offrir cette rencontre à son adversaire du jour (6-1).