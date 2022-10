WTA - San Diego : Swiatek se qualifie pour sa neuvième finale de l'année

Iga Swiatek évidemment. La Polonaise, numéro 1 mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA de San Diego aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre l'Américaine Jessica Pegula, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°4, en trois manches (4-6, 6-2, 6-2) et 2h13 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux. A 3-2, c'est alors l'Américaine qui a perdu son service la première, malgré une première balle sauvée. Pour se retrouver ensuite menée 4-2. Mais Jessica Pegula a parfaitement bien réagi, remportant alors les quatre derniers jeux de cette première manche, dont les deux derniers services de son adversaire du jour. Tout en ayant également sauvé deux balles de débreak entre ses deux breaks. A 5-4, au moment de conclure, la moins bien classée des deux a, dans un premier temps, sauvé une nouvelle balle de débreak, avant de parvenir à ses fins (6-4).

Vekic ou Collins en finale

Dans la deuxième manche, la 6eme joueuse mondiale a perdu un premier service, d'entrée et blanc. Après une balle de débreak obtenue à 3-1, la tête de série n°4 a de nouveau craqué, au pire des moments. A 5-2, et alors qu'elle servait pour rester en vie dans cette deuxième manche, l'Américaine a sauvé une balle de double-break, synonyme de balle d'égalisation à une manche partout, avant de s'incliner sur la seconde (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après trois premiers jeux tranquilles, la Polonaise a obtenu une première balle de break à 2-1. Avant d'en sauver deux à son tour dans la foulée et mener 3-2. Les trois derniers jeux, dont les deux derniers services de Jessica Pegula, sont finalement revenus à Iga Swiatek, même si elle s'y est reprise à deux fois sur chaque break. Suffisant pour conclure (6-2). Pour sa treizième finale sur le circuit, la neuvième cette année, la numéro 1 mondiale affrontera la gagnante du duel opposant la Croate Donna Vekic, 77eme joueuse mondiale, à l'Américaine Danielle Collins, 19eme joueuse mondiale.