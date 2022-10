WTA - San Diego : Swiatek passe en trois sets, Sabalenka dépasse Garcia à la Race

Suspense pour les cinq derniers billets pour le Masters

RACE WTA

La plupart des meilleures joueuses du monde sont à San Diego cette semaine, et le tableau des quarts de finale aura fière allure, avec la présence de cinq des six premières têtes de série. A commencer par la n°1 mondiale Iga Swiatek, qui a toutefois dû batailler pendant trois sets avant de décrocher son billet face à la Chinoise Qinwen Zheng. La Polonaise l'a emporté 6-4, 4-6, 6-1 en 2h19, lors d'un match qui a été arrêté plusieurs dizaines de minutes par la pluie jute après le premier point.Pour la tête de série n°2, Paula Badosa, ce fut nettement plus facile, avec une victoire 6-0, 6-3 en 53 minutes contre Louisa Chirico. Aryna Sabalenka (n°3) a quant à elle eu besoin de trois manches pour disposer de Sloane Stephens : 1-6, 6-3, 6-2 en 2h01 dans un match à onze breaks, où elle a fini fort en remportant les quatre derniers jeux. Coco Gauff (n°6) aura droit à un remake de la finale de Roland-Garros face à Swiatek après son succès 6-4, 4-6, 6-3 sur Bianca Andreescu en 2h30 (neuf breaks lors de ce match). Enfin, Madison Keys s'est offerte la tête de série n°8, Daria Kasatkina, en la battant 6-4, 6-3 en 1h27.A dix jours de la fin de la saison WTA, la course au Masters de Fort Worth (Texas) bat son plein, et trois joueuses sur huit ont déjà leur billet.Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Caroline Garcia, Daria Kasatkina et Veronika Kudermetova seraient les autres qualifiées si la saison s'arrêtait ce jour, mais il reste encore le gros tournoi de Guadalajara à disputer la semaine prochaine. Douze autres joueuses peuvent encore mathématiquement arracher leur billet.4- Coco Gauff (USA) 30825- Aryna Sabalenka (BIE) 29706-7- Daria Kasatkina (RUS) 28858- Simona Halep (ROU) 2661 >>> A MIS UN TERME A SA SAISON9- Veronika Kudermetova (RUS) 260610- Maria Sakkari (GRE) 2537...