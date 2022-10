WTA - San Diego : Swiatek écrase encore Gauff

Sabalenka et Badosa au tapis

RACE WTA

Caroline Garcia (FRA) 2896

Le remake de la finale du dernier Roland-Garros se tenait ce vendredi en quarts de finale du tournoi de San Diego. Et comme à Paris, c'est Iga Swiatek qui s'est largement imposée face à Coco Gauff. La jeune Américaine n'a pu inscrire que trois jeux (6-0, 6-3 en 1h05) face à la redoutable n°1 mondiale, à qui elle n'a toujours pas pris un set en quatre confrontations. La Polonaise a servi 72% de premières balles et a sauvé les trois balles de break (toutes dans le premier set) que s'est procurée son adversaire pour décrocher cette victoire expéditive.Iga Swiatek sera opposée pour une place en finale à Jessica Pegula, qui a battu sa compatriote Madison Keys sur le score de 6-4, 7-5 en 1h33, grâce à un break d'entrée dans la première manche, puis à 5-5 dans la deuxième après avoir été un temps menée 4-2.L'autre demi-finale opposera Donna Vekic à Danielle Collins. La Croate a remporté une bataille de 2h33 contre une Aryna Sabalenka qui est retombée dans ses travers au service (10 doubles-fautes) pour rallier le dernier carré : 6-4, 6-7, 6-1. Elle aurait même pu faire plus court car elle a mené 4-2 dans le deuxième set, puis 5-4 dans le tie-break, avant de le perdre 5-7.Collins, la quatrième Américaine présente dans ces quarts de finale, s'est quant à elle défaite de Paula Badosa : 7-6, 6-4 en 1h56 dans un match à onze breaks.4- Coco Gauff (USA) 3 0825- Aryna Sabalenka (BIE) 29706-7- Daria Kasatkina (RUS) 28858- Simona Halep (ROU) 2661 >>> A MIS UN TERME A SA SAISON9- Veronika Kudermetova (RUS) 260610- Maria Sakkari (GRE) 2537...