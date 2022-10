WTA - San Diego : Garcia à nouveau sortie d'entrée

Après un très bel été pour elle, les premiers jours de l'automne semblent bien plus nuageux pour Caroline Garcia. En effet, depuis sa demi-finale à l'US Open début septembre, la Française a connu deux défaites de suite dès le 1er tour. Peu après son revers à Tokyo contre la Chinoise Shuai Zhang, la Lyonnaise s'est à nouveau ratée à San Diego, dans la nuit de lundi à mardi. Opposée à Danielle Collins pour son entrée en lice lors du tournoi californien, l'actuelle 10eme mondiale au classement WTA a été battue en deux sets (6-2, 7-6) et 1h31 de jeu. Breakée d'entrée, la Française a ensuite eu l'opportunité de refaire son retard lors du jeu suivant mais n'a pas réussi à bonifier ses trois balles de débreak. Derrière, l'Américaine s'est montrée plus souveraine et a réalisé un deuxième break, à 3-1, pour s'envoler définitivement dans cette manche et a finalement terminé le travail sur un jeu blanc.

Le top 10 de Garcia déjà menacé

Dans le deuxième set, la Lyonnaise a à nouveau vu Collins lui prendre son service d'entrée, et ainsi prendre une belle option sur la qualification. Cependant, d'un jeu blanc, le 10eme mondiale a su effacer son retard et revenir à égalité à 2-2... avant de craquer à nouveau sur le jeu suivant. Par la suite, Garcia a bataillé et s'est accrochée pour à nouveau débreaker par deux fois, à 3-4 et à 4-5. Si la Française a pu emmener l'Américaine au jeu décisif dans cette manche, c'est bien cette dernière qui a eu le dernier mot dans cet exercice. Pour seulement un service perdu de moins, Collins s'est imposée au tie-break (7-4) et a ainsi franchi l'obstacle du 1er tour sur ses terres. A nouveau dominé d'entrée, Garcia pourrait déjà quitter le top 10 du classement WTA lundi prochain. Bien que virtuellement 9eme, la Lyonnaise pourrait reculer dans la hiérarchie, si l'Espagnole Paula Badosa et la Russe Daria Kasatkina venaient à performer à San Diego.