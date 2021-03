WTA - Saint-Pétersbourg : Une finale entre Gasparyan et Kasatkina

Sans surprise, la finale du tournoi WTA de Saint-Pétersbourg verra s’affronter deux joueuses russes. Dans la première demi-finale, Margarita Gasparyan a fait respecter la hiérarchie face à Vera Zvonareva. Avec le break en poche dès le premier jeu, la 126eme mondiale a fait le jeu pour confirmer son avantage dans le cinquième jeu. C’est alors que les deux joueuses ont connu bien des difficultés au service et, au terme d’une séquence de cinq breaks consécutifs, Margarita Gasparyan a remporté la première manche. Comme en début de match, la 126eme mondiale a pris le service de Vera Zvonareva d’entrée avant d’écarter deux balles de break mais cette dernière a su revenir à hauteur. Un nouvel échange de breaks dans les huitième et neuvième jeux ont emmené les deux joueuses dans un jeu décisif indécis durant lequel Vera Zvonareva a manqué quatre opportunités de revenir à une manche partout avant de céder à la deuxième balle de match (6-3, 7-6 en 2h01’).

Kasatkina a su réagir face à Kuznetsova

Pour le titre ce dimanche, Margarita Gasparyan sera aux prises avec Daria Kasatkina. Mais la tête de série numéro 8 du tournoi a connu un début de match bien compliqué face à Svetlana Kuznetsova. En difficulté dans ses entames de match depuis le début de la semaine, la 61eme mondiale a perdu ses deux premiers jeux de service pour se retrouver menée quatre jeux à rien et c’est sur un troisième break que Svetlana Kuznetsova a pris les devants dans cette rencontre. Mais, comme un diesel, Daria Kasatkina est alors pleinement entrée dans son match et n’a rien laissé à son adversaire. Avec trois de ses quatre balles de break converties et une solidité à tout épreuve au service, la 61eme mondiale est revenu à hauteur sans coup férir. Un avantage confirmé par un jeu blanc sur le service de la tête de série numéro 4 du tournoi. Intouchable sur ses mises en jeu, Daria Kasatkina est allée chercher un deuxième break avant de conclure le match sur son service (1-6, 6-0, 6-2 en 1h41’).



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur intérieur, 473 118€)

Tenante du titre : Kiki Bertens (PBS)



Finale

Gasparyan (RUS, WC) - Kasatkina (RUS, n°8)



Demi-finales

Gasparyan (RUS, WC) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-3, 7-6 (9)

Kasatkina (RUS, n°8) bat Kuznetsova (RUS, n°4) : 1-6, 6-0, 6-2



Quarts de finale

Gasparyan (RUS, WC) bat Alexandrova (RUS, n°1) : 6-2, 7-5

Zvonareva (RUS, WC) bat Gasanova (RUS, Q) : 6-3; 6-1

Kuznetsova (RUS, n°4) bat Cristian (ROU, Q) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Kasatkina (RUS, n°8) bat Kudermetova (RUS, n°2) : 1-6, 6-1, 6-2



Huitièmes de finale

Alexandrova (RUS, n°1) bat Martincova (RTC) : 6-3, 6-4

Gasparyan (RUS, WC) bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4

Zvonareva (RUS, WC) bat Ferro (FRA, n°3) : 6-7 (8), 7-5, 7-6 (2)

Gasanova (RUS, Q) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°5) : 1-6, 7-6 (8), 7-6 (4)



Cristian (ROU, Q) bat Ostapenko (LET, n°6) : 6-3, 7-6 (9)

Kuznetsova (RUS, n°4) bat Wang (CHN, Q) : 6-1, 7-5

Kasatkina (RUS, n°8) bat Sasnovich (BIE) : 5-7, 6-3, 7-6 (2)

Kudermetova (RUS, n°2) bat Rakhimova (RUS, Q) : 7-5, 3-6, 7-6 (5)



1er tour

Alexandrova (RUS, n°1) - Bye

Martincova (RTC) bat Voegele (SUI) : 6-0, 4-6, 6-4

Siniakova (RTC) bat Flipkens (BEL) : 6-1, 6-2

Gasparyan (RUS, WC) bat Mladenovic (FRA, n°7) : 6-7 (1), 6-1, 6-1



Ferro (FRA, n°3) - Bye

Zvonareva (RUS, WC) bat Rodionova (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Gasanova (RUS, Q) bat Zavatska (UKR) : 6-2, 6-7 (6), 7-5

Pavlyuchenkova (RUS, n°5) bat Buyukakçay (TUR, LL) : 6-4, 6-4



Ostapenko (LET, n°6) bat Badosa (ESP) : 6-2, 6-2

Cristian (ROU, Q) bat Lapko (BIE) : 6-7 (3), 6-4, 2-1 abandon

Wang (CHN, Q) bat Tomova (BUL) : 6-1, 5-7, 7-5

Kuznetsova (RUS, n°4) - Bye



Kasatkina (RUS, n°8) bat Tauson (DAN, Q) : 6-4, 7-6 (0)

Sasnovich (BIE) bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-2, 6-1

Rakhimova (RUS, Q) bat Mishina (RUS, WC) : 6-1, 6-7 (2), 6-1

Kudermetova (RUS, n°2) - Bye