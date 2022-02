WTA - Saint-Pétersbourg : Sakkari se qualifie pour sa quatrième finale

La logique a été respectée. Ce samedi, la Grecque Maria Sakkari, 7eme joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 500 de Saint-Pétersbourg en Russie, sur dur indoor, après sa victoire contre la Roumaine Irina Begu, 56eme joueuse mondiale, en trois manches (6-4, 6-7 (4), 6-4) et 3h07 de jeu. Dans la première manche, un échange de balles de break a eu lieu entre les deux joueuses. Deux d'entrée pour la Grecque, puis une autre à 2-1. A 2-2, la Roumaine en a alors obtenu trois à son tour. A 4-3 en faveur de Maria Sakkari, soit au pire des moments, Irina Begu a alors perdu son service. Et si elle a su débreaker dans la foulée, elle a malgré tout perdu son ultime service, synonyme alors de gain de cette première manche pour la mieux classée des deux (6-4). Dans la deuxième manche, malgré deux premières balles sauvées, la 7eme joueuse mondiale a craqué sur la troisième et cédé son service d'entrée. Après avoir refait son retard à sa deuxième opportunité, à 1-2, la tête de série n°1 a emmené son adversaire d'un jour jusqu'au tie-break. Un jeu décisif que la 56eme joueuse mondiale s'est adjugé sur sa première balle, pour égaliser à une manche partout (7-6 (4)). Enfin, la troisième et dernière manche fut bien plus décousue. La Roumaine n'a remporté que son tout premier service. Dans le même temps, la Grecque en a perdu trois sur cinq. A ce petit jeu-là, ce fameux set est donc revenu dans la poche de Maria Sakkari, qui a conclu à sa troisième balle de match (6-4). La 7eme joueuse mondiale se qualifie pour sa quatrième finale.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur indoor, 614 491€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



Demi-finales

Sakkari (GRE, n°1) bat Begu (ROU) : 6-4, 6-7, 6-4

Ostapenko (LET, n°7) - Kontaveit (EST, n°2)



Quarts de finale

Sakkari (GRE, n°1) bat Mertens (BEL, n°8) : 7-6 (7), 6-2

Begu (ROU) bat Martincova (RTC) : 6-4, 6-2

Ostapenko (LET, n°7) bat Sasnovich (BIE) : 7-6 (5), 4-6, 6-3

Kontaveit (EST, n°2) bat Bencic (SUI, n°5) : 7-6 (7), 6-2



2eme tour

Sakkari (GRE, n°1) bat Alexandrova (RUS) : 6-2, 6-4

Mertens (BEL, n°8) bat Martic (CRO) : 6-4, 3-6, 6-2

Martincova (RTC) bat Rybakina (KAZ, n°3) : forfait

Begu (ROU) bat Kvitova (RTC, WC, n°6) : 6-4, 6-0



Ostapenko (LET, n°7) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-2

Sasnovich (BIE) bat Cristian (ROU) : 6-2, 6-3

Bencic (SUI, n°5) bat Juvan (SLO, Q) : 6-1, 7-6 (2)

Kontaveit (EST, n°2) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 7-5



1er tour

Sakkari (GRE, n°1) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Giorgi (ITA) : 6-2, 1-6, 6-2

Martic (CRO) bat Rakhimova (RUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Mertens (BEL, n°8) bat Cornet (FRA) : 3-6, 6-2, 6-4



Rybakina (KAZ, n°3) bat Gracheva (RUS, Q) : 6-2, 6-1

Martincova (RTC) bat Zvonareva (RUS, WC) : 2-6, 6-1, 6-4

Begu (ROU) bat Zhang (CHN) : 6-3, 6-1

Kvitova (RTC, WC, n°6) bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-1



Ostapenko (LET, n°7) bat Wang (CHN, WC) : 6-1, 6-4

Petkovic (ALL) bat Peterson (SUE, Q) : 7-6 (5), 6-2

Sasnovich (BIE) bat Linette (POL) : 7-5, 4-6, 6-4

Cristian (ROU) bat Pera (USA, LL) : 7-6 (3), 6-4



Bencic (SUI, n°5) bat Kudermetova (RUS) : 6-2, 4-6, 7-6 (5)

Juvan (SLO, Q) bat Van Uytvanck (BEL) : 4-6, 6-4, 6-3

Cirstea (ROU) bat Vondrousova (RTC) : 7-5, 3-6, 6-4

Kontaveit (EST, n°2) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 1-6, 6-3