WTA - Saint-Petersbourg : Sakkari et Kontaveit qualifiées pour les demi-finales

Maria Sakkari et Anett Kontaveit verront le dernier carré à Saint-Petersbourg. En effet, ce jeudi, la joueuse grecque a dominé Elise Mertens en quart de finale en Russie (7-6, 6-2) et confirme son bon début de tournoi, elle qui n'a pas encore perdu de set cette semaine. Au prochain tour, la tête de série numéro 1 défiera Irina Begu pour une place en finale. Opposée à la Tchèque Tereza Martincova, la Roumaine s'est imposée en deux sets (6-4, 6-2) et 1h27 de jeu. Dans les autres rencontres du jour dans ce WTA 500, Jelena Ostapenko est venue à bout de la Biélorussie Aliaksandra Sasnovich en trois manches (7-6, 4-6, 6-3) et 2h29 de jeu. Après avoir livré un long combat, la Lettone a rendez-vous avec Kontaveit. Un peu plus tard, l'Estonienne a en effet éliminé la Suissesse Belinda Bencic aux portes des demi-finales (7-6, 6-2). Dimanche, la finale à Saint-Petersbourg pourrait donc bien voir les têtes de série 1 et 2 s'affronter sur le court avec dans le viseur un premier titre en 2022.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur indoor, 614 491€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



Demi-finales

Sakkari (GRE, n°1) - Begu (ROU)

Ostapenko (LET, n°7) - Kontaveit (EST, n°2)



Quarts de finale

Sakkari (GRE, n°1) bat Mertens (BEL, n°8) : 7-6 (7), 6-2

Begu (ROU) bat Martincova (RTC) : 6-4, 6-2

Ostapenko (LET, n°7) bat Sasnovich (BIE) : 7-6 (5), 4-6, 6-3

Kontaveit (EST, n°2) bat Bencic (SUI, n°5) : 7-6 (7), 6-2



2eme tour

Sakkari (GRE, n°1) bat Alexandrova (RUS) : 6-2, 6-4

Mertens (BEL, n°8) bat Martic (CRO) : 6-4, 3-6, 6-2

Martincova (RTC) bat Rybakina (KAZ, n°3) : forfait

Begu (ROU) bat Kvitova (RTC, WC, n°6) : 6-4, 6-0



Ostapenko (LET, n°7) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-2

Sasnovich (BIE) bat Cristian (ROU) : 6-2, 6-3

Bencic (SUI, n°5) bat Juvan (SLO, Q) : 6-1, 7-6 (2)

Kontaveit (EST, n°2) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 7-5



1er tour

Sakkari (GRE, n°1) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Giorgi (ITA) : 6-2, 1-6, 6-2

Martic (CRO) bat Rakhimova (RUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Mertens (BEL, n°8) bat Cornet (FRA) : 3-6, 6-2, 6-4



Rybakina (KAZ, n°3) bat Gracheva (RUS, Q) : 6-2, 6-1

Martincova (RTC) bat Zvonareva (RUS, WC) : 2-6, 6-1, 6-4

Begu (ROU) bat Zhang (CHN) : 6-3, 6-1

Kvitova (RTC, WC, n°6) bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-1



Ostapenko (LET, n°7) bat Wang (CHN, WC) : 6-1, 6-4

Petkovic (ALL) bat Peterson (SUE, Q) : 7-6 (5), 6-2

Sasnovich (BIE) bat Linette (POL) : 7-5, 4-6, 6-4

Cristian (ROU) bat Pera (USA, LL) : 7-6 (3), 6-4



Bencic (SUI, n°5) bat Kudermetova (RUS) : 6-2, 4-6, 7-6 (5)

Juvan (SLO, Q) bat Van Uytvanck (BEL) : 4-6, 6-4, 6-3

Cirstea (ROU) bat Vondrousova (RTC) : 7-5, 3-6, 6-4

Kontaveit (EST, n°2) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 1-6, 6-3