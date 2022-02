Bousculée au 1er tour, Anett Kontaveit n'a cette fois pas laissé de set en route. Opposée à Sorana Cirstea, l'Estonienne s'est en effet imposée à deux manches (6-4, 7-5) et 1h32 de jeu ce mercredi, lors du 2eme tour du tournoi WTA de Saint-Pétersbourg. Breakée une fois dans chaque set, la tête de série numéro 2 en Russie a, elle, pris à chaque fois deux fois le service de la Roumaine pour faire la différence et rejoindre plus tranquillement le prochain tour. En quart de finale, Kontaveit affrontera Belinda Bencic, la tête de série numéro 5. Contre Kaja Juvan, la Suissesse n'a pas trainé pour l'emporter en deux sets (6-1, 7-6) et 1h20 de jeu. Presque jamais menacée, cette dernière cherchera à enchaîner après un Open d'Australie raté.

Mertens a rendez-vous avec Sakkari

De son côté, après avoir éliminé Alizé Cornet pour son entrée en lice, Elise Mertens est cette fois venue à bout de Petra Matric en trois manches (6-4, 3-6, 6-2) et 2h15 de jeu. Bien partie après le gain du premier set, la tête de série numéro 8 a ensuite vu revenir la Croate, qui a égalisé et a ensuite breaké en première dans la dernière manche. Mais, la Belge a finalement bien réagi en prenant trois fois le service de la 70eme mondiale pour égaliser, confirmer son avance et enfin conclure sur un break blanc. En quart de finale, Mertens aura fort à faire à Saint-Pétersbourg contre Maria Sakkari, la tête de série numéro 1. Opposée ce mercredi à la locale Ekaterina Alexandrova, la joueuse grecque a encore montré de belles choses sur le court avec une victoire en manches (6-2, 6-4) et 1h16 de jeu.



ST-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur indoor, 614 491€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



2eme tour

Sakkari (GRE, n°1) bat Alexandrova (RUS) : 6-2, 6-4

Mertens (PBS, n°8) bat Martic (CRO) : 6-4, 3-6, 6-2

Rybakina (KAZ, n°3) - Martincova (RTC)

Begu (ROU) - Kvitova (RTC, WC, n°6)



Ostapenko (LET, n°7) - Petkovic (ALL)

Sasnovich (BIE) - Cristian (ROU)

Bencic (SUI, n°5) bat Juvan (SLO, Q) : 6-1, 7-6 (2)

Kontaveit (EST, n°2) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 7-5



1er tour

Sakkari (GRE, n°1) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Giorgi (ITA) : 6-2, 1-6, 6-2

Martic (CRO) bat Rakhimova (RUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Mertens (PBS, n°8) bat Cornet (FRA) : 3-6, 6-2, 6-4



Rybakina (KAZ, n°3) bat Gracheva (RUS, Q) : 6-2, 6-1

Martincova (RTC) bat Zvonareva (RUS, WC) : 2-6, 6-1, 6-4

Begu (ROU) bat Zhang (CHN) : 6-3, 6-1

Kvitova (RTC, WC, n°6) bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-1



Ostapenko (LET, n°7) bat Wang (CHN, WC) : 6-1, 6-4

Petkovic (ALL) bat Peterson (SUE, Q) : 7-6 (5), 6-2

Sasnovich (BIE) bat Linette (POL) : 7-5, 4-6, 6-4

Cristian (ROU) bat Pera (USA, LL) : 7-6 (3), 6-4



Bencic (SUI, n°5) bat Kudermetova (RUS) : 6-2, 4-6, 7-6 (5)

Juvan (SLO, Q) bat Van Uytvanck (BEL) : 4-6, 6-4, 6-3

Cirstea (ROU) bat Vondrousova (RTC) : 7-5, 3-6, 6-4

Kontaveit (EST, n°2) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 1-6, 6-3