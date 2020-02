WTA - Saint-Pétersbourg : Sakkari dans la douleur

Les deux têtes de série au programme du tournoi de Saint-Pétersbourg ce lundi ont franchi le premier tour. Il s'agit de Maria Sakkari (n°6) et Elena Rybakina (n°8). La Grecque, huitième de finaliste de l'Open d'Australie, a lutté pendant 2h39 pour éliminer la 89eme joueuse mondiale, Vitalia Diatchenko : 3-6, 6-4, 7-6. Auteure de 8 aces et 7 doubles-fautes (14 doubles-fautes pour la Russe !), Sakkari a été breakée huit fois, et a pris le service adverse à huit reprises également. Elle a même sauvé une balle de match à 5-2 dans le troisième set, avant de revenir à 6-6, et finalement s'imposer au tie-break (7-3). Elle affrontera au tour suivant Alizé Cornet ou Jelena Ostapenko.

Rybakina en deux sets

Quant à Rybakina, elle a eu moins de mal à se défaire de la Tchèque Katerina Siniakova, s'imposant 6-3, 6-4 en 1h19. Elle a remporté le premier set en menant rapidement 4-0, puis le deuxième en breakant à 4-4, juste après avoir sauvé deux balles de 5-3. Elle pourrait affronter Caroline Garcia au tour suivant, si la Française se défait de la Lettone Sevastova.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA Premier, dur indoor, 715 269€)

Tenante du titre : Kiki Bertens (PBS)



1er tour

Bencic (SUI, WC, n°1) - Bye

Brady (USA) - Kuznetsova (RUS, WC)

Cornet (FRA, Q) - Ostapenko (LET)

Sakkari (GRE, n°6) bat Diatchenko (RUS, Q) : 3-6, 6-4, 7-6 (3)



Konta (GBR, WC, n°4) - Bye

Kuzmova (SLQ) - Dodin (FRA, Q)

Sevastova (LET) - Garcia (FRA)

Rybakina (KAZ, n°8) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-4



Vekic (CRO, n°7) - Ahn (USA, Q)

Kasatkina (RUS, WC) - Alexandrova (RUS)

Van Uytvanck (BEL) - Mladenovic (FRA)

Kvitova (RTC, n°3) - Bye



Vondrousova (RTC, n°5) - Tomljanovic (AUS)

Potapova (RUS, Q) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-2, 6-4

Kudermetova (RUS) - Putintseva (KAZ)

Bertens (PBS, n°2) - Bye