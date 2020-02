WTA - Saint-Pétersbourg : Rybakina se qualifie pour sa troisième finale de l'année

L'année 2020 vient à peine de démarrer qu'Elena Rybakina en est déjà à trois finales. Cinq en tout, avec en plus Bucarest 2019 et Nanchang 2019. La troisième, au tournoi WTA Premier de Saint-Pétersbourg en Russie, sur dur indoor, la Kazakhe, 25eme joueuse mondiale et tête de série n°8, l'a obtenue, grâce à sa victoire, ce samedi, contre la Grecque Maria Sakkari, 21eme joueuse mondiale et tête de série n°6, en trois manches (3-6, 7-5, 6-1) et 1h57 de jeu. La Kazakhe, âgée de seulement 20 ans et qui compte déjà deux titres à son palmarès (Bucarest 2019 et Hobart 2020), n'en finit plus sa progression au niveau du classement WTA. Ce lundi, lors de la publication du prochain, Elena Rybakina sera 19eme, soit son meilleur classement jamais enregistré.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA Premier, dur indoor, 715 269€)

Tenante du titre : Kiki Bertens (PBS)



Demi-finales

Rybakina (KAZ, n°8) bat Sakkari (GRE, n°6) : 3-6, 7-5, 6-1

Alexandrova (RUS) - Bertens (PBS, n°2)



Quarts de finale

Sakkari (GRE, n°6) bat Bencic (SUI, WC, n°1) : 2-6, 6-4, 6-3

Rybakina (KAZ, n°8) bat Dodin (FRA, Q) : 6-7 (5), 7-5, 6-2

Alexandrova (RUS) bat Kvitova (RTC, n°3) par forfait

Bertens (PBS, n°2) bat Potapova (RUS, Q) : 6-4, 7-6 (3)



Huitièmes de finale

Bencic (SUI, WC, n°1) bat Kuznetsova (RUS, WC) : 7-6 (6), 6-4

Sakkari (GRE, n°6) bat Cornet (FRA, Q) : 6-2, 6-4

Dodin (FRA, Q) bat Konta (GBR, WC, n°4) : 6-3, 6-4

Rybakina (KAZ, n°8) bat Ferro (FRA, LL) : 6-3, 6-4



Alexandrova (RUS) bat Vekic (CRO, n°7) : 6-1, 7-5

Kvitova (RTC, n°3) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-6 (1), 1-6, 6-2

Potapova (RUS, Q) bat Tomljanovic (AUS) : 7-6 (2), 6-3

Bertens (PBS, n°2) bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 6-2



1er tour

Bencic (SUI, WC, n°1) - Bye

Kuznetsova (RUS, WC) bat Brady (USA) : 6-3, 6-1

Cornet (FRA, Q) bat Ostapenko (LET) : 6-1, 6-2

Sakkari (GRE, n°6) bat Diatchenko (RUS, Q) : 3-6, 6-4, 7-6 (3)



Konta (GBR, WC, n°4) - Bye

Dodin (FRA, Q) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-2

Ferro (FRA, LL) bat Garcia (FRA) : 7-5, 3-6, 6-3

Rybakina (KAZ, n°8) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-4



Vekic (CRO, n°7) bat Ahn (USA, Q) : 6-4, 6-1

Alexandrova (RUS) bat Kasatkina (RUS, WC) : 6-4, 3-6, 6-4

Van Uytvanck (BEL) bat Mladenovic (FRA) : 6-4, 6-1

Kvitova (RTC, n°3) - Bye



Tomljanovic (AUS) bat Vondrousova (RTC, n°5) : 3-6, 6-3, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-2, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Putintseva (KAZ) : 7-6 (4), 1-6, 7-5

Bertens (PBS, n°2) - Bye