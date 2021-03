WTA - Saint-Pétersbourg : Le contingent russe en quarts de finale renforcé par Kasatkina et Gasparyan

Les Russes seront présentes en force lors des quarts de finale du tournoi WTA de Saint-Pétersbourg. Alors qu’Ekaterina Alexandrova, Vera Zvonareva et Svetlana Kuznetsova ont toutes trois validé leur billet ce mercredi, Daria Kasatkina les a rejointes ce jeudi. Pour cela, la tête de série numéro 8 du tournoi a eu besoin de trois manches pour venir à bout d’Aliaksandra Sasnovich. La Biélorusse, 97eme mondiale, a eu le dernier mot dans une première manche accrochée avant de voir la Russe hausser le ton pour revenir à un set partout. A l’issue d’une dernière manche marquée par six breaks et après avoir manqué une première balle de match, c’est au jeu décisif que Daria Kasatkina a eu le dernier mot (5-7, 6-3, 7-6 en 2h50’) et affrontera une de ses compatriotes pour une place dans le dernier carré, Kamilla Rakhimova ou Veronika Kudermetova, tête de série numéro 2. A l’opposé du tableau, la tête de série numéro 1 Ekaterina Alexandrova connaît le nom de son adversaire en quarts de finale. Après avoir fait chuter d’entrée Kristina Mladenovic, Margarita Gasparyan n’a eu besoin que deux manches et une heure et demie pour venir à bout de Katerina Siniakova (6-4, 6-4).



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur intérieur, 473 118€)

Tenante du titre : Kiki Bertens (PBS)



Huitièmes de finale

Alexandrova (RUS, n°1) bat Martincova (RTC) : 6-3, 6-4

Gasparyan (RUS, WC) bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4

Zvonareva (RUS, WC) bat Ferro (FRA, n°3) : 6-7 (8), 7-5, 7-6 (2)

Gasanova (RUS, Q) - Pavlyuchenkova (RUS, n°5)



Cristian (ROU, Q) bat Ostapenko (LET, n°6) : 6-3, 7-6 (9)

Kuznetsova (RUS, n°4) bat Wang (CHN, Q) : 6-1, 7-5

Kasatkina (RUS, n°8) bat Sasnovich (BIE) : 5-7, 6-3, 7-6 (2)

Rakhimova (RUS, Q) - Kudermetova (RUS, n°2)



1er tour

Alexandrova (RUS, n°1) - Bye

Martincova (RTC) bat Voegele (SUI) : 6-0, 4-6, 6-4

Siniakova (RTC) bat Flipkens (BEL) : 6-1, 6-2

Gasparyan (RUS, WC) bat Mladenovic (FRA, n°7) : 6-7 (1), 6-1, 6-1



Ferro (FRA, n°3) - Bye

Zvonareva (RUS, WC) bat Rodionova (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Gasanova (RUS, Q) bat Zavatska (UKR) : 6-2, 6-7 (6), 7-5

Pavlyuchenkova (RUS, n°5) bat Buyukakçay (TUR, LL) : 6-4, 6-4



Ostapenko (LET, n°6) bat Badosa (ESP) : 6-2, 6-2

Cristian (ROU, Q) bat Lapko (BIE) : 6-7 (3), 6-4, 2-1 abandon

Wang (CHN, Q) bat Tomova (BUL) : 6-1, 5-7, 7-5

Kuznetsova (RUS, n°4) - Bye



Kasatkina (RUS, n°8) bat Tauson (DAN, Q) : 6-4, 7-6 (0)

Sasnovich (BIE) bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-2, 6-1

Rakhimova (RUS, Q) bat Mishina (RUS, WC) : 6-1, 6-7 (2), 6-1

Kudermetova (RUS, n°2) - Bye