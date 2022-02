WTA - Saint-Pétersbourg : Kvitova et Ostapenko passent sans trembler

Elle n'a pas traîné. Ce mardi, la Tchèque Petra Kvitova, 23eme joueuse mondiale et tête de série n°6, s'est très aisément qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 500 de Saint-Pétersbourg en Russie, sur dur indoor, après avoir éliminé l'Allemande Jule Niemeier, 118eme joueur mondial et issue des qualifications, en deux petits sets (6-2, 6-1) et seulement 1h10 de jeu. Dans la première manche, l'Allemande a été breakée d'entrée. Malgré trois balles de double-break sauvées dans la foulée, Jule Niemeier a de nouveau craqué, au pire des moments, offrant alors un deuxième et dernier service à son adversaire d'un ,jour, à 2-4. La Tchèque n'en demandait pas tant et, dans la foulée, elle a conclu sur un jeu blanc (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la moins bien classée des deux a, cette fois, non pas perdu un mais bel et bien deux services d'entrée, malgré deux premières balles sauvées sur les quatre concédées. Cette fois, entre ses deux mises en jeu, la 118eme joueuse mondiale a obtenu deux opportunité de débreaker, mais sans parvenir à ses fins. A 1-5, au moment de servir pour rester en vie dans cette rencontre, l'Allemande a sauvé une première balle de triple break, avant de céder sur la dernière (6-1). Un nouveau break synonyme de gain de cette rencontre pour Petra Kvitova.

Ostapenko a été solide

Jelena Ostapenko a également fait respecter son statut. Ce mardi, la Lettone, 25eme joueuse mondiale et tête de série n°7, a éliminé la Chinoise Xinyu Wang, 86eme joueuse mondiale, en deux sets (6-1, 6-4) et 1h04 de jeu. Dans le premier set, la Lettone a obtenu un total de cinq balles de break. Deux premières d'entrée, puis trois nouvelles à 4-1. A chaque fois, Jelena Ostapenko est parvenue à ses fins pour prendre les deux services de son adversaire d'un jour, avant de conclure cette première manche, à sa première opportunité (6-1). Enfin, dans le deuxième et dernier set, cette fois, c'est la mieux classée des deux qui a alors été breakée d'entrée, malgré une première balle sauvée. Mais loin de tergiverser pour autant, la 25eme joueuse mondiale a su débreaker dans la foulée. Mais visiblement pas si sereine que cela sur son propre service, la tête de série n°7 a dû sauver une nouvelle balle de break à 1-2, puis deux dernières à 2-3. Au final, à 4-4, c'est bel et bien la Lettone qui a su faire la différence, une nouvelle fois, et prendre ainsi un deuxième et dernier service à la Chinoise, pour conclure, dans la foulée, sur sa première balle de match (6-4).



ST-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur indoor, 614 491€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



1er tour

Sakkari (GRE, n°1) - Potapova (RUS)

Alexandrova (RUS) bat Giorgi (ITA) : 6-2, 1-6, 6-2

Rakhimova (RUS, WC) - Martic (CRO)

Mertens (PBS, n°8) bat Cornet (FRA) : 3-6, 6-2, 6-4



Rybakina (KAZ, n°3) - Gracheva (RUS, Q)

Martincova (RTC) - Zvonareva (RUS, WC)

Zhang (CHN) - Begu (ROU)

Kvitova (RTC, WC, n°6) bat Niemeier (ALL, Q) : 6-2, 6-1



Ostapenko (LET, n°7) bat Wang (CHN, WC) : 6-1, 6-4

Petkovic (ALL) bat Peterson (SUE, Q) : 7-6 (5), 6-2

Sasnovich (BIE) bat Linette (POL) : 7-5, 4-6, 6-4

Cristian (ROU) bat Pera (USA, LL) : 7-6 (3), 6-4



Bencic (SUI, n°5) bat Kudermetova (RUS) : 6-2, 4-6, 7-6 (5)

Juvan (SLO, Q) - Van Uytvanck (BEL)

Vondrousova (RTC) - Cirstea (ROU)

Kontaveit (EST, n°2) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 1-6, 6-3