Le parcours d’Alizé Cornet à Saint-Pétersbourg est déjà terminé. Sortie des qualifications et victorieuse de Jelena Ostapenko au premier tour, la Niçoise n’a pas résisté face à Maria Sakkari. Pourtant, c’est bien la Française qui a breaké la première avant de céder quatre jeux de suite et d’abandonner le premier set sur son service. La deuxième manche a été plus accrochée et Alizé Cornet a sans doute laissé passer sa chance, s’offrant pas moins de huit balles de break en début de set avant de perdre sa mise en jeu. Après avoir sauvé une balle de match sur son service, la Tricolore a effacé son break de retard mais n’a pas pu confirmer, laissant la Grecque sceller le sort du match (6-2, 6-4 en 1h27’). Maria Sakkari affrontera en quarts de finale Belinda Bencic, tête de série numéro 1. Troisième dans la hiérarchie du tournoi, Petra Kvitova a eu bien des difficultés pour se défaire d'Alison van Uytvanck. La Tchèque, après avoir remporté le premier set au jeu décisif, est sortie du match et encaissé un 6-1 qui a totalement relancé la Belge. Mais cette dernière, après son break d'entrée dans la dernière manche, a vu Petra Kvitova revenir à hauteur avant de s'envoler vers la victoire (7-6, 1-6, 6-2). La Tchèque affrontera en quarts de finale Ekaterina Alexandrova, tombeuse en deux sets (6-1, 7-5) dans le dernier match du jour de la Croate Donna Vekic, tête de série numéro 7.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA Premier, dur indoor, 715 269€)

Tenante du titre : Kiki Bertens (PBS)



Quarts de finale

Bencic (SUI, WC, n°1) - Sakkari (GRE, n°6)

Dodin (FRA, Q) - Rybakina (KAZ, n°8)

Alexandrova (RUS) - Kvitova (RTC, n°3)

Potapova (RUS, Q) - Bertens (PBS, n°2)



Huitièmes de finale

Bencic (SUI, WC, n°1) bat Kuznetsova (RUS, WC) : 7-6 (6), 6-4

Sakkari (GRE, n°6) bat Cornet (FRA, Q) : 6-2, 6-4

Dodin (FRA, Q) bat Konta (GBR, WC, n°4) : 6-3, 6-4

Rybakina (KAZ, n°8) bat Ferro (FRA, LL) : 6-3, 6-4



Alexandrova (RUS) bat Vekic (CRO, n°7) : 6-1, 7-5

Kvitova (RTC, n°3) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-6 (1), 1-6, 6-2

Potapova (RUS, Q) bat Tomljanovic (AUS) : 7-6 (2), 6-3

Bertens (PBS, n°2) bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 6-2



1er tour

Bencic (SUI, WC, n°1) - Bye

Kuznetsova (RUS, WC) bat Brady (USA) : 6-3, 6-1

Cornet (FRA, Q) bat Ostapenko (LET) : 6-1, 6-2

Sakkari (GRE, n°6) bat Diatchenko (RUS, Q) : 3-6, 6-4, 7-6 (3)



Konta (GBR, WC, n°4) - Bye

Dodin (FRA, Q) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-2

Ferro (FRA, LL) bat Garcia (FRA) : 7-5, 3-6, 6-3

Rybakina (KAZ, n°8) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-4



Vekic (CRO, n°7) bat Ahn (USA, Q) : 6-4, 6-1

Alexandrova (RUS) bat Kasatkina (RUS, WC) : 6-4, 3-6, 6-4

Van Uytvanck (BEL) bat Mladenovic (FRA) : 6-4, 6-1

Kvitova (RTC, n°3) - Bye



Tomljanovic (AUS) bat Vondrousova (RTC, n°5) : 3-6, 6-3, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-2, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Putintseva (KAZ) : 7-6 (4), 1-6, 7-5

Bertens (PBS, n°2) - Bye