WTA - Saint-Pétersbourg : Dodin stoppée, Kvitova forfait

L'aventure s'arrête en quarts de finale pour Océane Dodin. Pour son premier quart sur le circuit WTA depuis août 2017, la joueuse française de 23 ans a chuté contre Elena Rybakina, 25eme joueuse mondiale, sur le score de 6-7, 7-5, 6-2, malgré deux balles de match en sa faveur. Auteure de 10 aces (sur 15 au total) dans la première manche, la Kazakhe a pris les commandes de ce match en breakant la Française à 3-2, grâce notamment à deux double-fautes, mais Rybakina en a fait de même au moment où elle servait pour le set, à 5-3, et a donc permis à Dodin d'égaliser. Sur sa lancée, la Lilloise a remporté le tie-break 7-5, en bénéficiant d'un petit coup de pouce du destin, car sa balle de set était faute, mais Rybakina n'a pas challengé. Dodin, strappée au niveau de la cuisse gauche à la fin du premier set, a pourtant parfaitement entamé le deuxième, en menant 3-1, mais la Kazakhe a débreaké dans la foulée, avant de sauver deux balles de match à 5-4 et prendre à nouveau le service de la Française pour égaliser à une manche partout. Dodin avait laissé passer sa chance, puisque dans le troisième, elle a été breakée d'entrée et à 2-0, laissant Rybakina se qualifier pour les demi-finales. Mais la Française, issue des qualifications, pourra être très satisfaite de sa semaine russe, elle qui reste sur des mois très difficiles en raison de problèmes d'oreille interne. Elle devrait se retrouver aux alentours de la 130eme place mondiale lundi. Le début de la remontada pour l'ancienne 46eme ?

Kvitova forfait

Victorieuse du tournoi de Shenzhen en début de saison, Ekaterina Alexandrova disputera une nouvelle demi-finale cette semaine, à Saint-Pétersbourg. La Russe n'a même pas eu à jouer ce dimanche, puisqu'elle a bénéficié du forfait de son adversaire, Petra Kvitova, qui est malade. "Je ne me sentais pas bien pendant mon match hier, et je pensais que ça irait mieux aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas", a écrit la Tchèque, tête de série n°3, dans un communiqué.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA Premier, dur indoor, 715 269€)

Tenante du titre : Kiki Bertens (PBS)



Quarts de finale

Bencic (SUI, WC, n°1) - Sakkari (GRE, n°6)

Rybakina (KAZ, n°8) bat Dodin (FRA, Q) : 6-7 (5), 7-5, 6-2

Alexandrova (RUS) bat Kvitova (RTC, n°3) par forfait

Potapova (RUS, Q) - Bertens (PBS, n°2)



Huitièmes de finale

Bencic (SUI, WC, n°1) bat Kuznetsova (RUS, WC) : 7-6 (6), 6-4

Sakkari (GRE, n°6) bat Cornet (FRA, Q) : 6-2, 6-4

Dodin (FRA, Q) bat Konta (GBR, WC, n°4) : 6-3, 6-4

Rybakina (KAZ, n°8) bat Ferro (FRA, LL) : 6-3, 6-4



Alexandrova (RUS) bat Vekic (CRO, n°7) : 6-1, 7-5

Kvitova (RTC, n°3) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-6 (1), 1-6, 6-2

Potapova (RUS, Q) bat Tomljanovic (AUS) : 7-6 (2), 6-3

Bertens (PBS, n°2) bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 6-2



1er tour

Bencic (SUI, WC, n°1) - Bye

Kuznetsova (RUS, WC) bat Brady (USA) : 6-3, 6-1

Cornet (FRA, Q) bat Ostapenko (LET) : 6-1, 6-2

Sakkari (GRE, n°6) bat Diatchenko (RUS, Q) : 3-6, 6-4, 7-6 (3)



Konta (GBR, WC, n°4) - Bye

Dodin (FRA, Q) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-2

Ferro (FRA, LL) bat Garcia (FRA) : 7-5, 3-6, 6-3

Rybakina (KAZ, n°8) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-4



Vekic (CRO, n°7) bat Ahn (USA, Q) : 6-4, 6-1

Alexandrova (RUS) bat Kasatkina (RUS, WC) : 6-4, 3-6, 6-4

Van Uytvanck (BEL) bat Mladenovic (FRA) : 6-4, 6-1

Kvitova (RTC, n°3) - Bye



Tomljanovic (AUS) bat Vondrousova (RTC, n°5) : 3-6, 6-3, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-2, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Putintseva (KAZ) : 7-6 (4), 1-6, 7-5

Bertens (PBS, n°2) - Bye