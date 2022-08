WTA - S.Williams : L'hommage de Bartoli

Depuis que Serena Williams a confirmé, mardi pour Vogue, qu'elle prendrait bien sa retraite après l'US Open, les hommages affluent. Pour certains, il s'agit même presque de déclaration d'amour, ou de véritable cri du cœur au choix. Marion Bartoli est de celles qui a opté pour dire à l'immense championne américaine combien elle l'aime, combien elle admire sa carrière et comme le vide qu'elle laissera dans le tennis féminin sera immense, pour ne pas dire infini. Presque encore sous le choc, d'autant qu'elle sait que les adieux de Serena Williams entraîneront également ceux de sa grande sœur Venus, l'ancienne joueuse française a fait part de son sentiment au micro de RMC Sport. "C'est forcément un moment historique, car elle a tellement marqué l'histoire du tennis féminin de son immense empreinte (...) "C'est une immense championne. J'ai eu la chance de l'affronter à plusieurs reprises et ça a toujours été plus qu'un immense combat. Elle m'a marqué par nos confrontations et qui m'a obligée à m'amener pour tenter peut-être une fois de la battre à son meilleur."



Bartoli : "Cela fera un grand vide"



Bartoli : "Une véritable tigresse qui adore s'amuser hors du terrain"

Des raisons qui amènent Bartoli à déjà regretter l'absence qui se profile. "Serena, tu vas beaucoup nous manquer ! Tout ce qu'il est possible de réaliser en tennis, elle l'a réalisé. Elle a dominé comme personne le tennis, à part Roger (Federer), Rafa (Nadal) et Novak (Djokovic) chez les hommes. Elle a révolutionné le tennis et a laissé une empreinte incroyable. Ca fera un grand vide", poursuit la lauréate de Wimbledon 2013, alors débarrassée à l'époque de la "Reine Serena", sortie dès les huitièmes de finale cette année-là."Avec Venus, elles laisseront une trace indélébile dans le tennis féminin comme étant celles qui ont changé le court du jeu, la technique du tennis - en utilisant des appuis beaucoup plus ouverts - la vitesse du jeu, en servant extrêmement fort et en imposant un tennis extrêmement offensif et celles qui ont gagné tellement de titres, ensemble en doubles et en simple pour Serena : 23 (titres en Grand Chelem)"Bartoli se souviendra, certes, de la"C'est une championne hors-normes mais c'est aussi une fille en dehors du terrain tellement différente de ce qu'elle est sur le terrain. Une fille tellement joyeuse, tellement heureuse, blagueuse, malicieuse. C'est quelqu'un qui adore s'amuser alors que sur le terrain, c'était une véritable tigresse qui avait envie d'aller gagner tous les matchs." L'ancienne championne n'attend maintenant qu'une chose : "J'ai hâte de voir la célébration que va lui faire l'US Open chez elle à New York pour son dernier tournoi : ça va être incroyable et magique à vivre !"