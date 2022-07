WTA : S.Williams et Osaka bientôt de retour

Osaka de retour en Californie, où tout a commencé

Eliminée d’entrée à Wimbledon par Harmony Tan, alors qu’elle faisait son retour à la compétition après un an d’absence, Serena Williams jouera au moins un autre tournoi avant l’US Open. Alors qu’elle fêtera ses 41 ans en septembre et qu’elle est classée au 399eme rang de la WTA, l’Américaine va faire jouer son classement protégé pour participer au tournoi WTA 1000 de Toronto, la semaine du 8 août. Ce sera la dixième participation de Serena Williams au tournoi canadien (qui se déroule à Toronto et Montréal tour à tour), où elle s’est imposée en 2001 contre Jennifer Capriati, en 2011 contre Samantha Stosur et en 2013 contre Sorana Cirstea,Hormis Angelique Kerber et Alison Riske, toutes les joueuses du Top 40 sont inscrites dans le tournoi canadien, Alizé Cornet étant la seule Française qui entre directement dans le tableau.La semaine précédent Toronto, un tournoi WTA 500 se déroulera à San Jose, et il marquera le retour à la compétition de Naomi Osaka. La Japonaise de 24 ans, 38eme mondiale, n’a plus joué depuis Roland-Garros, où elle a été battue d’entrée par Amanda Anisimova. La non-attribution de points à Wimbledon l'avait incitée à zapper la saison sur gazon, une surface qu'elle n'apprécie pas. Mais elle a reçu une invitation pour disputer le tournoi californien.C’est la Grecque Maria Sakkari qui sera la tête de série n°1 en Californie, et Alizé Cornet devrait être de la partie également.