WTA - ’S-Hertogenbosch : Tan n'a pas tenu

Battue d'entrée à Roland-Garros par Camila Osorio, Harmony Tan espérait débuter sa saison sur gazon de meilleure manière. Mais la Française, 121eme mondiale, s'est inclinée d'entrée du côté de ’S-Hertogenbosch. Opposée à la tête de série n°4 Tamara Zidansek, elle s'est inclinée en trois sets, après avoir bien débuté le match : 1-6, 6-2, 6-4 en 1h38. Tan a entamé la rencontre comme dans un rêve, en breakant à 2-1 et 4-1 pour empocher le premier set sur sa deuxième occasion. Mais la Slovène s'est enfin réveillée, et dans la deuxième manche, elle a breaké trois fois en trois occasions (Tan avait tout de même effacé l'un de ses breaks de retard en revenant à 3-2), puis en a fait de même dans la troisième, en convertissant une fois de plus ses trois balles de break, alors que Tan lui avait pris son service d'entrée, puis à 5-3. Mais alors qu'elle servait pour égaliser à 5-5, la Française a concédé un jeu blanc, et a donc perdu ce match. C'est donc Zidansek qui affrontera l'Américaine McNally, alors que Tan va désormais prendre le chemin du tournoi italien WTA 125 de Gaiba.



L'autre Française en lice dans ce tournoi, Léolia Jeanjean, invitée par les organisateurs grâce à un beau Roland-Garros, affrontera la Russe Kudermetova un peu plus tard dans la journée.