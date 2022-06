WTA - ’S-Hertogenbosch : Sabalenka s'arrache en trois manches, Bencic sortie

Il a fallu attendre les quarts de finale pour la voir être accrochée. Ce vendredi, la Biélorusse Aryna Sabalenka, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°1, a fini par valider son ticket pour les demi-finales du tournoi WTA 250 de ’S-Hertogenbosch aux Pays-Bas, sur gazon, après sa victoire contre la Belge Alison Van Uytvanck, 46eme joueuse mondiale, en trois manches (6-3, 3-6, 7-6 (5)) et 2h07 de jeu. Dans la première manche, après deux premières balles de break d'entrée, la Belge a fini par faire le break, la première, à 1-1, pour ensuite mener rapidement 3-1. Mais incapable d'enchaîner, Alison Van Uytvanck, malgré une balle de break sauvée à 3-4, a été renversée, perdant les quatre derniers jeux dont ses deux derniers services, pour voir la Biélorusse s'emparer de cette première manche, à sa première opportunité (6-3).

Sabalenka s'en sort après six balles de match

Dans la deuxième manche, cette fois, c'est Aryna Sabalenka qui a été breakée la première, avant de voir son adversaire égaliser à une manche partout, sur sa deuxième possibilité (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les onze premiers jeux. A ce moment-là, la mieux classée des deux a voulu accélérer, se procurant alors même deux balles de match, sur le service de son adversaire. Une adversaire qui a bien résisté, poussant même sa concurrente jusqu'au tie-break. Un jeu décisif que la 6eme joueuse mondiale a fini par remporter, après quatre nouvelles balles de match (7-6 (5)). En revanche, c'est terminé pour la Suissesse Belinda Bencic, 17eme joueuse mondiale et tête de série n°2, sortie par la Russe Veronika Kudermetova, 24eme joueuse mondiale et tête de série n°6, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h28 de jeu.