WTA - ’S-Hertogenbosch : Sabalenka n'a pas traîné, Mertens et Zidansek à la trappe

Aryna marches on 🔜



Top seed @SabalenkaA is into the #LibemaOpen quarterfinals.



Faces Van Uytvanck for a place in the semis. pic.twitter.com/5QtJL7MKE7

— wta (@WTA) June 9, 2022

Une gifle pour Zidansek

La tête de série n°1 sera bien au rendez-vous des quarts de finale à ’S-Hertogenbosch. Aryna Sabalenka, qui avait été interrompue par la pluie mercredi alors qu'elle venait de remporter le premier set 6-2 contre l'invitée néerlandaise Arianne Hartono, s'est finalement imposée 6-2, 6-3 en 1h13. Auteure de 6 aces et aucune double-faute (une rareté chez elle cette saison), la n°6 mondiale n'a été breakée qu'une seule fois, alors qu'elle menait déjà 3-1 dans le premier set. Mais ce débreak a eu le don de la réveiller, puisqu'elle a ensuite gagné trois jeux de suite, et donc la manche.En quarts de finale, la Biélorusse sera opposée à la Belge Alison Van Uytvanck, qui a créé la surprise en battant facilement sa compatriote Elise Mertens, tête de série n°8 : 6-2, 6-3 en 1h11. La 46eme mondiale a pris cinq fois le service de son adversaire pour l'emporter.Dans le bas du tableau, la Russe Veronika Kudermetova, tête de série n°6, a reçu un petit coup de pouce du destin en bénéficiant de l'abandon de sa compatriote Anna Blinkova, blessée au poignet. La 120eme mondiale avait pourtant remporté la première manche 7-5 après avoir été menée 5-3 et avoir sauvé une balle de set.Dans la même partie de tableau, la tête de série n°4 Tamara Zidansek a subi une correction face à la qualifiée Caty McNally, 229eme mondiale. La Slovène s'est inclinée 6-1, 6-1 en 1h00 de jeu face à une Américaine qui a réussi un match quasi-parfait : aucune balle de break à défendre et cinq balles de break converties en cinq occasions.