WTA - ’S-Hertogenbosch : Sabalenka défiera Alexandrova pour le titre

Aryna Sabalenka enchaîne. Ce samedi, la Biélorusse, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°1, a disposé de l'Américaine Shelby Rogers, 42eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (6), 6-0) et 1h36 de jeu, pour se qualifier en finale du tournoi WTA 250 de 'S-Hertogenbosch aux Pays-Bas, sur gazon. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal, pendant les cinq premiers jeux. A 3-2 en sa faveur, la Biélorusse a pris le service de son adversaire du jour, avant de se faire débreaker dans la foulée, malgré deux premières balles sauvées. A 5-5, et malgré encore deux premières balles sauvées, Aryna Sabalenka a de nouveau perdu son service, avant d'égaliser tout de suite après.

Et de 18 pour Sabalenka

Les deux joueuses ont donc ensuite disputé un tie-break. Un jeu décisif durant lequel l'Américaine a alors été la première à se procurer une balle de set, avant que la mieux classée des deux ne retourne ensuite la situation pour avoir le dernier mot (7-6 (6)). Enfin, la deuxième et dernière manche fut, cette fois, à sens unique. A la faveur de trois breaks, pour un total de six balles de break obtenues et avec également deux balles de débreak sauvées d'entrée, la 6eme joueuse mondiale a infligé une roue de bicyclette à son adversaire du jour (6-0). La tête de série n°1 disputera sa 18eme finale sur le circuit, la deuxième de l'année après Stuttgart, pour viser un douzième titre, le premier en 2022. Pour cela, elle devra sortir la Russe Ekaterina Alexandrova, 30eme joueuse mondiale et tête de série n°7, tombeuse de sa compatriote Veronika Kudermetova, 24eme joueuse mondiale et tête de série n°6, en deux sets (6-3, 6-1) et 1h17 de jeu.