WTA - ’S-Hertogenbosch : Bencic débute bien, Samsonova n'y arrive plus

Samsonova plombée par Swiatek

Battue au troisième tour de Roland-Garros par Leylah Fernandez, Belinda Bencic a pris la direction de ’S-Hertogenbosch pour y disputer son premier tournoi sur gazon de la saison.La championne olympique a breaké d'entrée de match, gagnant même les huit premiers points de la rencontre, et a réussi à conserver son avance jusqu'à la fin de la manche, même si elle a eu quatre balles de débreak à défendre. Dans le deuxième, elle a pris le service adverse deux fois à partir de 3-3 et a donc remporté ce match, ce qui lui permettra d'affronter la Russe Kalinskaya au tour suivant.Une autre Russe, justement, est tombée d'entrée, en la personne de Liudmila Samsonova, tête de série n°5., et donc une nouvelle fois ce mardi lors du tournoi néerlandais. L'Américaine de 21 ans s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h23 en breakant à 2-1 dans le premier set et à 3-3 dans le deuxième.