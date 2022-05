WTA - Rome : Swiatek étrille Sabalenka et rejoint la finale

Elle est décidément inarrêtable. Ce samedi, la tenante du titre polonaise Iga Swiatek, numéro une mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 1000 de Rome en Italie, sur terre battue, après avoir tranquillement battu la Biélorusse Aryna Sabalenka, 8eme joueuse mondiale et tête de série n°3, en deux petits sets (6-2, 6-1) et 1h16 de jeu. Dans la première manche, après un break blanc d'entrée, dans la foulée, la Polonaise a lâché son service, malgré une première balle sauvée, avant de reprendre un avantage, juste après, à sa deuxième opportunité. A 4-2, soit au meilleur des moments, Iga Swiatek a à nouveau breaké blanc la Biélorusse, avant de conclure sur un ultime jeu blanc (6-2). La passe de 27 pour Iga Swiatek

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la meilleure joueuse du monde a, de nouveau, pris les deux premiers services de son adversaire, pour un total de trois balles de break, puis de quatre nouvelles. Entre les deux, la numéro une mondiale a dû s'arracher, à deux reprises, pour ne pas céder son propre service. La tête de série n°1 a ensuite bien failli mener 5-0, avec un triple break, avant de sauver, à son tour, une nouvelle balle dans la foulée. Finalement, à 5-1, la Polonaise s'est reprise à trois fois, mais elle a bel et bien conclu cette rencontre (6-1). Iga Swiatek continue donc sa razzia. Titrée à Doha, Indian Wells, Miami puis Stuttgart, la Polonaise enchaîne avec une 27eme victoire de rang.